Hauspflegedienst von Mijas streikt wegen ausstehender Löhne

Beschäftigte des häuslichen Pflegedienstes in der Plenarsitzung des Rathauses von Mijas.

José Carlos García Mijas Mittwoch, 6. August 2025 Teilen

Die Beschäftigten des häuslichen Pflegedienstes von Mijas werden endlich in den Streik treten. Nach ständigen Verzögerungen bei der Auszahlung ihrer Gehälter seit Mai traten die Mitarbeiter des Dienstleisters BCM Gestión de Servicios, der von der Gemeinde Mijas als Notlösung unter Vertrag genommen wurde, am 6. August um Mitternacht aus diesem Grund für unbestimmte Zeit in den Streik.

Der Aufruf zu dieser Druckmaßnahme war im Juli beschlossen worden und wurde nach der Auszahlung der Gehälter zwischen dem 11. und 12. des letzten Monats auf den 6. August verschoben, wobei der Aufruf automatisch erfolgte, wenn die Beschäftigten ihre Gehälter nicht bis zu dem im Tarifvertrag für den Sektor festgelegten Termin, dem 5. August, erhalten hatten. Gestern erfolgte die Zahlung nicht, so dass die Aufforderung wirksam wurde, wie Juan Carlos Navas, Sekretär der Gewerkschaft Comisiones Obreras im Gesundheits- und Sozialbereich, gegenüber SUR erklärte.

Die Auswirkungen des Streiks werden sehr begrenzt sein. Der Dienstleister hat 142 Beschäftigte, aber nur zehn werden ihr verfassungsmäßiges Recht wahrnehmen können. Da es sich um einen wesentlichen Dienst für die Gemeinschaft handelt, werden Mindestdienste festgelegt, und die zuständige Stelle, die Generaldirektion für Arbeit, Arbeitsschutz und Gesundheit des Ministeriums für Beschäftigung, Unternehmen und Selbständigkeit, hat diese auf 92 Beschäftigte festgelegt, was 90 Prozent des derzeit diensthabenden Personals (102) entspricht, da 40 Beschäftigte im Urlaub oder wegen vorübergehender Arbeitsunfähigkeit krankgeschrieben sind.

Dies ist die Übersetzung der garantierten Deckung für Nutzer, die als «hochgradig abhängig» oder «schwer abhängig» eingestuft werden, die auf 60 Prozent festgelegt ist, und 40 Prozent für die übrigen Fälle gemäß der von der Generaldirektion angenommenen Entschließung über Mindestleistungen. Die Gesamtzahl der Nutzer beträgt etwa 600.

Außerordentliche Verschuldung der Stadtverwaltung

Die verspätete Zahlung der Gehälter durch das Unternehmen BCM Gestión de Servicios aus Málaga hat ihren Ursprung in der außerordentlichen Verzögerung, mit der das Rathaus von Mijas diese Dienstleistung bezahlt. Das Regierungsteam musste dem Plenum am 30. eine außergerichtliche Anerkennung von Krediten vorlegen, um fast 800.000 Euro zu zahlen, die dem Unternehmen geschuldet werden und deren Zahlung zum Zeitpunkt des Streikaufrufs noch nicht erfolgt war. Das Unternehmen behauptet, dass es seit Januar nicht mehr bezahlt worden sei und dass sich die Schulden auf 1 Million Euro belaufen.

Der Provinzvorsitzende der Gewerkschaft des Gesundheits- und Sozialwesens (CCOO) versicherte, er verstehe die Situation, in der sich BCM Gestión de Servicios befinde, aber er sei nicht damit einverstanden, dass das Personal am Ende «die Zeche zahlen» müsse: «Mit dem Vertrag, den das Unternehmen hat, und mit der Vollversammlungsvereinbarung würde jede Bank ihnen einen Kredit gewähren, um die Gehälter zahlen zu können; was nicht sein kann, ist, dass sie die Arbeitnehmer dafür verantwortlich machen», verteidigte Navas.