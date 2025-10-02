Mehrfach rückfällig gewordener Ex-Sträfling terrorisiert ein Viertel in Mijas: «Es ist wie ein Haus des Terrors hier»

Juan Cano Mijas Donnerstag, 2. Oktober 2025 Teilen

Es könnte die Geschichte eines Nachbarschaftskonflikts sein, aber die Angelegenheit ist vielschichtiger. In Mijas gibt es ein Viertel, das in Angst vor einem Mann lebt, der vor einem Jahr aus dem Gefängnis entlassen wurde und den die Guardia Civil immer wieder wegen Auseinandersetzungen mit Anwohnern und Sachbeschädigung festnimmt. Erst diese Woche wurde er verhaftet und ist jetzt wieder frei. Aber so verzweifelt sie sind, so verzweifelt ist auch seine Familie, die hilflos ist, weil das System sich darauf beschränkt, ihn für ein paar Tage in die Psychiatrie einzuweisen und ihn dann ohne Behandlung wieder in die Freiheit zu entlassen.

Im Oktober 2024 wurde Juanjo, wie der Protagonist genannt wird, aus dem Gefängnis entlassen, nachdem er eine lange Strafe von 18 Jahren verbüßt hatte, weil er eine Frau misshandelt und festgehalten hatte. Sein «asoziales» Profil und seine mangelnde Anpassung an das Gefängnisleben führten dazu, dass er seine Strafe im ersten Grad verbüßte, dem härtesten im Gefängnis.

Als er entlassen wurde, kehrte er nach Mijas zurück, wo er herkommt, und zog in die Räumlichkeiten einer alten Werkstatt, die seinem Vater, ihm selbst und einem weiteren seiner Brüder gehörte. Die Nachbarn behaupten, dass er anfing, Müll anzuhäufen, dass Ratten dort ihr Unwesen treiben und dass er den ganzen Tag damit verbringt, wer weiß was zu gießen. Aber die Probleme begannen aus einem anderen Grund: die Musik. Es heißt, Juanjo sei auf das Dach der Werkstatt geklettert und habe bis in die frühen Morgenstunden mit voller Lautstärke seine Lieder abgespielt, die von Liedern aus den Achtzigern bis zu Aitana oder Quevedo reichten.

Die Werkstatt befindet sich in Las Lagunas de Mijas, gegenüber einem Komplex von zwei 10-stöckigen Häusern, in denen etwa 60 Familien leben. Die Nachbarn riefen immer wieder die Sicherheitskräfte, die Patrouillen schickten, um ihn zu identifizieren. «Manchmal wurden sie mit Steinen beworfen und er wurde abgeführt», sagt ein junger Mann, der in der Siedlung lebt, und fügt hinzu: «Als sie ihn freiließen und er zurückkam, war er noch wütender».

Die Atmosphäre der Spannung wuchs. «Vor etwa drei Monaten haben wir ihn dazu gebracht, mit der Musik aufzuhören, aber er hat angefangen, überall zu drohen und zu hämmern. Er hat die ganze Gemeinschaft zerstört», sagt ein anderer Nachbar, der aus Angst vor Repressalien ebenfalls anonym bleiben möchte: «Ich gehe in Angst auf die Straße, wenn ich jemanden hinter mir höre, bekomme ich Angst. Meine Tochter ist nach Hause gekommen, um bei mir zu schlafen, damit ich nicht allein bin, und ich muss nachts immer noch ein Baldrianpräparat einnehmen, um zu schlafen».

Die Liste der Schäden, die ihm zugeschrieben werden, ist endlos. «Er hat die automatischen Sprechanlagen, die Aufzugstüren, die Schlösser und sogar die Haupttür des Wohnblocks mit einem Vorschlaghammer zerstört. Er hat auch die Blumentöpfe zerschlagen, die Wände mit Farbe beschmiert und eines Tages mit Tomaten geworfen. Es ist zum Verzweifeln, wir wissen nicht mehr, was wir tun sollen. Wir haben aufgehört, Dinge zu reparieren, weil er sie wieder kaputt machen wird», sagt die Frau.

Mann droht mit Messer und zeigt seine Genitalien

Sie selbst erwischte ihn dabei, wie er mit einem Bügeleisen die automatischen Tore des umzäunten Gelände um die beiden Wohnblocks zertrümmerte - sie waren erst seit sechs Monaten alt - und machte ihn darauf aufmerksam. «Er kam mit einem Stock auf mich zu und sagte mir, er würde mich umbringen. Am selben Tag hatte er am Morgen einen Nachbarn mit einem Messer bedroht. Ich nahm reflexartig mein Handy und schaltete die Kamera ein, weil ich Angst hatte, er würde mich umbringen, aber er holte seinen Penis heraus. Auch die Nachbarn filmten ihn von ihren Balkonen aus. Sie schrien ihn an: «Fass sie nicht an, fass sie nicht an!»

Auf diesem Video sieht man den Mann bei seinen Drohungen gegenüber den Nachbarn. SUR

Dieser Vorfall ereignete sich am 26. August. Die Nachbarn berichten von einer Reihe weiterer Vorfälle, für die sie ihn verantwortlich machen, obwohl sie zugeben, dass es dafür keine Beweise gibt: der Ausbruch eines Feuers in einem nahe gelegenen Schuppen, in dem ein Nachbar seine Lastwagen abstellt, eine zerstörter Motor für den Pool der Anwohnergemeinschaft, zerbrochene Autoscheiben auf einem nahe gelegenen unbebauten, zuvor als Parkplatz genutztem Grunstück. «Wir können dort nicht mehr parken, wir müssen unsere Autos in weiter entfernten Gebieten abstellen. Auch alle Straßenlaternen sind kaputt, so dass wir nachts völlig im Dunkeln sitzen. Es ist wie ein Haus des Schreckens», sagt eine Bewohnerin des Blocks, die dort seit mehr als zwei Jahrzehnten wohnt.

Die die Guardia Civil, kommt, verhaftet ihn, bringt ihn in die Kaserne, von dort zum Gericht und am nächsten Tag ist er wieder auf die Straße«, beschreibt ein anderer Nachbar die Situation. Die Nachbern fühlen sich hilflos gegenüber einem System, das ihnen keine Lösung für dieses Problem bieten kann. »Er ist psychisch krank. Er leidet an einer bipolaren Störung und an Schizophrenie und wird immer unsozialer«, sagen sie.

Die Angehörigen des Mannes sagen, dass seine - inzwischen verstorbenen - Eltern und seine Geschwister alles versucht haben und Richter, Anwälte und Ärzte um eine Lösung gebeten haben, da sie der Meinung sind, dass er zur Behandlung in ein Krankenhaus eingewiesen werden sollte.