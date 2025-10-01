Nicht bereit für ein Ständchen am frühen Morgen - Mann schlägt Tuna-Sänger in Mijas die Lippen blutig

Irene Quirante Mijas Mittwoch, 1. Oktober 2025 | Actualizado 10:40h. Teilen

Ein 23-jähriger Tuna-Sänger, wie die Gruppen spanischer Studenten genannt werden, die in traditioneller Kleidung auftreten, traditionelle Instrumente wie Gitarren und Bandurrias spielen und sogenannte Tunas zu Ehren einer Frau singen, der nach Mijas gereist war, um an einem internationalen Tuna-Wettbewerb teilzunehmen, hat eine Aggression zur Anzeige gebracht: Der Vorfall ereignete sich am Sonntag gegen sechs Uhr morgens im Zentrum von Mijas Pueblo. Ein anderer junger Mann soll ihm auf die Oberlippe geschlagen haben, nachdem das Opfer sich geweigert hatte, Gitarre zu spielen.

Laut der Aussage des Opfers, das es vorzieht, anonym zu bleiben, waren seine Freunde einige Minuten zuvor zu ihrer Unterkunft aufgebrochen, so dass er allein zu Fuß unterwegs war, als er an der Ecke Avenida del Compás und Plaza de la Constitución auf den Angreifer stieß, den er für 18 bis 20 Jahre alt hält. «Ich war als Tuno gekleidet und hatte meine Gitarre in der Hand, und als der Junge mich sah, bat er mich auf eine Art und Weise, die nicht sehr korrekt erschien, ihm etwas vorzuspielen», erinnert er sich.

Nach Angaben des Mannes kommt es nachts häufig zu solchen Situationen, wenn er als Tuna-Sänger verkleidet durch die Straßen geht, insbesondere wenn er mit Leuten zusammentrifft, die gefeiert haben. Wie bei anderen Gelegenheiten auch, sagte er einfach nein und ging weiter. «Er ging bereits in meine Richtung und wir kreuzten unsere Wege. In diesem Moment und ohne ein Wort zu sagen, schlug er mir mit voller Wucht auf den Mund», erklärte das Opfer.

Vergrößern Traditionelle Tuna-Sänger bei einem Wettbewerb in vergangenen Jahr in Málaga. SUR

Seinem Bericht zufolge war es sein Glück, dass die jungen Männer, die den Täter begleiteten, ihr Bestes taten, um die Aggression zu stoppen. «Er fing an, mich anzuschreien: 'Du sagst nein? Dann bringe ich dich um'», berichtete der junge Mann, der sich daran erinnert, dass die Begleiter des Angreifers - ein anderer Mann und zwei Frauen in den 20ern - ihn zurückhielten und ihn baten, ihn in Ruhe zu lassen.

Der Tuna-Sänger, der zu den 250 Teilnehmern des Wettbewerbs gehörte, der am Freitag und Samstag in Mijas stattfand, erklärte, dass er schockiert gewesen sei. «Ich habe nicht einmal bemerkt, wie er aussah», sagt er. Die Schwere der Verletzung wurde ihm erst bei der Ankunft in der Unterkunft bewusst, wo seine Freunde erschrocken waren, als sie seine aufgesprungene Lippe sahen, «von der ein Teil abhing», und seine blutverschmierte Kleidung.

Sie seien sofort ins Gesundheitszentrum und von dort ins Krankenhaus Costa del Sol in Marbella gefahren, erzählte der junge Mann, obwohl er letztendlich im Regionalkrankenhaus von Málaga von einem diensthabenden Kieferchirurgen wegen der Wunde an der Lippe operiert wurde. Nach seiner Entlassung begab er sich zur Guardia-Civil-Kaserne in Fuengirola, um Anzeige zu erstatten.

Trotz der eingeleiteten Ermittlungen hat der junge Mann nicht viel Hoffnung, dass der Täter ausfindig gemacht werden kann. Hilflos sagt er, dass dies das erste Mal ist, dass ihm so etwas passiert ist, obwohl er schon an mehreren Tuna-Wettbewerben in verschiedenen Teilen Spaniens teilgenommen hat. «Es ist eine Schande, dass ich, obwohl Mijas so schön ist und wir so viel Spaß hatten, einem solchen Menschen begegnen musste, der grundlos Gewalt anwendet», sagte er abschließend.