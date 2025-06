Tuk Tuks: die tierfreundliche Alternative zu den Eseltaxis von Mijas

Javier Almellones Mijas Dienstag, 3. Juni 2025 Compartir

Sie sind schon seit einem Jahrzehnt in Betrieb, aber ohne viel Lärm zu machen. Buchstäblich, weil sie elektrisch sind. Metaphorisch, weil ihre Besitzer von Anfang an die Rivalität mit den Eseltaxis und Pferdekutschen, den traditionellen Transportmitteln zur Beförderung von Touristen vermieden haben.

Rudi van der Zalm, ein Niederländer, der seit mehr als dreißig Jahren hier lebt, war von dem Projekt überzeugt, das seine Tochter Miriam vor mehr als zehn Jahren auf den Tisch legte. «Eines Abends brachte sie mir alle Berechnungen, um mir zu zeigen, dass es rentabel ist», erklärt der Geschäftsmann. Das war die Geburtsstunde des Unternehmens Tuk Tuk Span, das derzeit zwei Elektrofahrzeuge mit jeweils sechs Plätzen plus Fahrer besitzt, die Führungen durch Mijas Pueblo anbieten. Diese Art von Fahrzeugen funktioniert in den Niederlanden, wo sie ihren Ursprung hat, sehr gut, allerdings nur für ein paar Monate. Das Klima an der Costa del Sol macht es möglich, dass die Fahrzeuge praktisch das ganze Jahr über in Betrieb sind.

Im Gegensatz zu den Eseltaxis und Pferdekutschen, die sich nur im ebenen Teil des Stadtzentrums bewegen, können die Fahrzeuge von Tuk Tuk Spain viele Sehenswürdigkeiten mehr anfahren. Bei der längeren der beiden Touren, die sie ihren Kunden anbieten, legen sie bis zu acht Kilometer zurück. Sie fahren sogar bis zum Aussichtspunkt an der Umgehungsstraße, von wo aus man den besten Blick auf Mijas Pueblo und das Mittelmeer im Hintergrund hat. Es gibt sogar Leute, die diese Erfahrung wiederholen. «Ein Kunde hat bis zu zehn Mal gebucht, um die Tour mit seiner Familie und seinen Freunden zu machen», sagt Rudi van der Zalm.

Die geführten Touren umfassen die wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Mijas: Die Kirche der Inmaculada, die Stierkampfarena, sowie die Museen und die verschienen Kapellen des Ortes

Im Gegensatz zu den Eseltaxi- und Pferdekutschentouren werden nicht nur mehr Strecken und Sehenswürdigkeiten abgefahren, sondern auch ausführliche Erklärungen in bis zu vier verschiedenen Sprachen angeboten. «Wir geben nicht nur Auskunft über die Sehenswürdigkeiten, sondern interagieren auch persönlich mit unseren Kunden, die uns alle möglichen Fragen stellen, auch zu Themen, die nichts mit dem Dorf zu tun haben», sagt der Manager von Tuk Tuk Spain.

Ein weiterer Vorteil der «Tuk Tuks» der Familie Van der Zalm ist, dass «sie keine Staus verursachen». Dies erklärt der Firmengründer in Anspielung auf die Geschwindigkeit, mit der diese Fahrzeuge unterwegs sind, insbesondere im Vergleich zu von Tieren gezogenen Fahrzeugen.

Rudi van der Zalm ist jedoch der Ansicht, dass sie «nicht in Konkurrenz» zu Eseltaxis und Pferdekutschen stehen. Nicht umsonst versichert er, dass «die meisten, die in das 'Tuk Tuk' einsteigen, nie mit den Eseltaxis fahren würden, weil sie sogar gegen den Stierkampf sind». Zu Beginn seiner Tätigkeit, im Sommer 2015, habe es in der Tat ein gewisses Misstrauen seitens der Maultiertreiber gegeben. «Es gab böse Blicke, aber später haben sie selbst gemerkt, dass wir ihren Kindern nicht das Brot wegnehmen.

Kontakt zu Tuk Tuk Spain unter: 626 25 77 37