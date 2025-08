Quallenalarm an den Stränden von Málaga: zwei gelbe Flaggen in der Provinzhauptstadt und mehrere Sichtungen an der Küste

SUR Málaga Mittwoch, 6. August 2025 Teilen

Im Juli waren sie an den Stränden von Málaga kaum zu sehen, aber mit dem Monat August sind die unerwünschten Quallen angekommen. Nach mehreren Tagen mit Sichtungen an mehreren Stellen der Küste, ist die Anwesenheit dieser Meerestiere an diesem Mittwoch zurückgekehrt und stört den Badebetrieb an mehreren Stränden der Provinz.

In der Provinzhauptstadt Málaga wird auf der Website der Stadtverwaltung darauf hingewiesen, dass an den Stränden El Dedo, El Palo und La Misericordia gelbe Flaggen für Quallen angebracht sind. Obwohl das Baden mit der gelben Flagge erlaubt ist, wird zur Vorsicht geraten, um die lästigen Stiche zu vermeiden, die ein brennendes Gefühl verursachen, das von starken Schmerzen begleitet sein kann.

Abgesehen von der der Stadt Málaga wurden am heutigen Mittwoch Quallen praktisch an der gesamten Küste der Provinz gesichtet, wie man in MedusApp nachlesen kann, einer Website, in der die Badegäste selbst das Vorhandensein dieser wirbellosen Tiere melden. Diesen Mittwoch wurden Quallen in Torrox, Torre del Mar, Benajarafe, Arroyo de la Miel, La Cala de Mijas oder Marbella gesichtet. Bei den meisten Sichtungen handelt es sich um die so genannte Nelkenqualle, die Pelagia noctiluca, klein, violett-rosa und halbtransparent und ziemlich stechend. Andere Badegäste berichten von Spiegeleiquallen (cotylorhiza tuberculata), die für ihr auffälliges Aussehen bekannt sind und deren Stachel viel milder ist und kaum Reizungen verursacht.