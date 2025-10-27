Regen-Episode in den meisten Teilen der Provinz Málaga schon wieder vorüber - Weitergehen soll es am Mittwoch

Chus Heredia Málaga Montag, 27. Oktober 2025 Teilen

Die Vorhersage prognostizierte mehrere aufeinanderfolgende Regentage und hat sogar eine gelbe Warnung in der Provinz Málaga für einige Stunden gelb aktiviert. Die Episode ist schon wieder beendet und war ungleich verteilt. Heftige Regenfälle gab es am Montagmorgen in der Sierra de Mijas und weniger starke Niederschläge in Orten wie Cártama, Málaga, Cañete la Real und Fuente de Piedra. Auch in anderen Orten gab es erwähnenswerte Niederschläge: Alhaurín de la Torre, der Osten der Stadt Málaga, Benalmádena oder Rincón. Wir werden die Augen nach möglichen neuen Warnungen offen halten müssen. Die nächste wird am Mittwoch sein. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 70%.

Die Warnung wird um sechs Uhr morgens beginnen und bis sechs Uhr abends dauern. Sie gilt für Málaga, das Guadalhorce-Tal, die westliche Costa del Sol und Ronda. In einer Stunde können sich 25 Liter pro Quadratmeter ansammeln, in 12 Stunden 60 Liter.

Am Montag gilt für die Küste von Cádiz und das Umland von Sevilla und Huelva auch nach dem Vormittag weiterhin Alarmstufe Gelb. Die Küste von Huelva bleibt in Orange. In der Provinz Málaga wird bis Donnerstag Regen vorhergesagt, im Vorfeld der Feierlichkeiten zu Halloween und Allerheiligen.

Nach einem Wochenende, an dem sich die Abkühlung des Terrors fortsetzte, ist das thermische Empfinden zu Beginn der Woche gesunken. Und das führte zu einem tropischen Gefühl, bei dem Mindesttemperaturen über 20 Grad und zaghafte Niederschläge zusammenkamen. Bereits in dieser Woche werden die Mindesttemperaturen sinken und bei 17-18 Grad liegen, was für Ende Oktober normal ist. Die Höchstwerte liegen zwischen 23 und 24 Grad Celsius.

In der Sierra de Mijas, die aufgrund der Bedeutung der Grundwasserleiter, die auch Torremolinos und Alhaurines mit Wasser versorgen, von strategischer Bedeutung ist, sind in den letzten 24 Stunden 27,2 Liter pro Quadratmeter gefallen. Dies ist der mit Abstand stärkste Niederschlag des Tages. Weit dahinter folgen die 11 Liter am Flughafen Malaga und Malaga El Cónsul, die 8,1 Liter pro Quadratmeter an der Laguna de Fuente Piedra, die 6,5 in El Atabal, die 6,3 in Cañete La Real, die 6,1 in Cártama, die 4,8 in El Torcal und die 3 in La Encantada (El Chorro). Die Serranía de Ronda und La Axarquía wurden von dem wertvollen Regen nicht belohnt. Zumindest im Moment.