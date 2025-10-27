Seiner sechsjährigen Nichte Pornos gezeigt: Mann behauptet in Málaga vor Gericht, er habe dies zu Erziehungszwecken getan

Irene Quirante Málaga Montag, 27. Oktober 2025 Teilen

Das Provinzgericht von Málaga hat einen Mann zu neun Monaten Gefängnis verurteilt, weil er seiner Nichte von ihrem sechsten bis zu ihrem achten Lebensjahr wiederholt pornografisches Material gezeigt hatte. Der Angeklagte versuchte während des Prozesses zu rechtfertigen, dass er dies zu Erziehungszwecken getan habe, eine Behauptung, die vom Gericht nicht anerkannt wurde.

Laut dem Urteil, das SUR vorliegt, begannen die Ereignisse im Jahr 2020, als das Kind sechs Jahre alt und der Angeklagte 25 Jahre alt war. Zu dieser Zeit lebte der Angeklagte noch bei seiner Mutter, die auch die Großmutter des Opfers ist, so dass es üblich war, dass das Kind zu ihr nach Hause kam.

Um «seine libidinösen Gelüste zu befriedigen» und «seine Machtstellung gegenüber der Minderjährigen auszunutzen», nahm er das Mädchen mit in sein Zimmer, wo er ihr auf seinem Mobiltelefon pornografische Videos zeigte, die er über das Internet abrief. Dem Urteil zufolge wählte er die Videos manchmal selbst aus, und bei anderen Gelegenheiten drängte er das Opfer, zwischen den verschiedenen auf der Website angebotenen Optionen zu wählen.

Diese Vorfälle wiederholten sich etwa zwei Jahre lang, bis das kleine Mädchen gegenüber seiner Mutter eine Bemerkung machte, die alle Alarmglocken läuten ließ, da sie auf ein für ihr Alter zu fortgeschrittenes sexuelles Wissen hindeutete. Als ihre Mutter nachfragte, erzählte das Kind ihr von den Videos, die ihr Onkel ihr gezeigt hatte.

Der Argumentation des Angeklagten zufolge ging es ihm nicht darum, seine sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen, sondern darum, dem Minderjährigen eine «sexuelle Erziehung» zukommen zu lassen, die das Opfer im Alter von sechs Jahren von ihm verlangt habe. Für die Richter waren diese Erklärungen nichts anderes als «absurde Versuche, sein Verhalten zu rechtfertigen».

Gerichtsurteil: «kein sexueller Missbrauch»

Die Richter sahen es jedoch nicht als erwiesen an, dass der Mann eine fortgesetzte Straftat des sexuellen Missbrauchs oder der sexuellen Nötigung begangen hatte, wie die Staatsanwaltschaft und die Privatanklägerin, die erklärten, dass er das Opfer berührt habe. Diese Schlussfolgerung, so argumentieren die Richter, stützt sich auf die eigenen Aussagen der Minderjährigen und auch auf die Gutachten der Psychologen, die das Kind betreut haben.

Aus diesem Grund verurteilte das Landgericht den Angeklagten wegen Exhibitionismus oder sexueller Erregung von Minderjährigen zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten und sprach ihm ein fünfjähriges Berufsverbot für bezahlte oder unbezahlte Tätigkeiten zu, die einen regelmäßigen und direkten Kontakt mit Minderjährigen beinhalten. Darüber hinaus muss er der Minderjährigen eine Entschädigung in Höhe von 15.000 Euro für den moralischen Schaden zahlen.