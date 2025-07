Almodóvar, Ana Belén, Serrat und hundert andere Künstler schließen sich einem Manifest zugunsten der Regierung Sánchez an

P. de L. H. Madrid Dienstag, 22. Juli 2025 Compartir

Pedro Sánchez hat in einem der schwierigsten Momente seiner Amtszeit, nach dem Aufruhr durch die Inhaftierung seines zweiten Organisationssekretärs Santos Cerdán, die Unterstützung von hundert Persönlichkeiten aus der Welt der Politik, der Kultur, der Medien und der Justiz erhalten. Persönlichkeiten wie Pedro Almodóvar, Joan Manuel Serrat, Ana Belén und Andreu Buenafuente haben am Montag ein Manifest veröffentlicht, in dem sie anprangern, dass sowohl der Staatschef als auch die gesamte Exekutive Opfer eines «Angriffs von konservativen und reaktionären Elementen» sind und ihre Kontinuität verteidigen.

In dem Text, der auch von dem ehemaligen Minister und ehemaligen Präsidenten der Junta de Andalucía, Manuel Chaves, und der ehemaligen Ministerin Magdalena Álvarez, deren Verurteilung wegen der betrügerischen ERE vor Monaten vom Verfassungsgericht teilweise aufgehoben wurde, unterstützt wird, finden sich der ehemalige Präsident der Generalitat José Montilla, die ehemaligen sozialistischen Minister Leire Pajín, Carmen Montón, Carmen Montón, Juan Fernando López Aguilar, Joan Clos, Miguel Sebastián und Jesús Caldera, der Dichter Luis García Montero und die Schriftsteller Rosa Montero und Manuel Victero; die ehemaligen sozialistischen Minister Leire Pajín, Carmen Montón, Juan Fernando López Aguilar, Joan Clos, Miguel Sebastián und Jesús Caldera; der Dichter Luis García Montero und die Schriftsteller Rosa Montero und Manuel Vicent, sowie die ehemaligen Minister von Sumar Alberto Garzón und Manuel Castells.

«Ein sehr großer Teil der Medien und der sozialen Netzwerke hat eine Lawine von Falschnachrichten oder Halbwahrheiten losgetreten, um ein politisches Klima zu schaffen, das nicht der Situation im Lande entspricht», heißt es in dem Dokument. Das Dokument beschuldigt auch «Teile der Justiz», die «gesetzeswidrige Kundgebungen und Streiks» gegen Gesetze wie das Amnestiegesetz organisieren oder «langwierige Ermittlungen mit fadenscheinigen Beweisen einleiten», beschuldigen die Unterzeichner des Manifests, «während die Opposition das Verfassungsgericht delegitimiert».

Die Unterzeichner erkennen an, dass die «mutmaßlichen Verbrechen» der Korruption, die Santos Cerdán und seinem Vorgänger in der PSOE, dem ehemaligen Verkehrsminister José Luis Ábalos, vorgeworfen werden, «schwerwiegend» sind und «schwere Fehler» bei der Wahl von deren Posten und der Überwachung ihrer Arbeit von Seiten Sanchez´ unterlaufen seien. «Es ist jedoch nicht hinnehmbar, dass eine demokratisch gewählte Regierung aufgrund eines Berichts der Guardia Civil gestürzt wird, bevor ein Prozess mit allen Garantien stattfindet, in dem die Verantwortung des Präsidenten oder der betroffenen Partei anerkannt wird», fügen sie hinzu.

«Kritiker wollen rechte PP-Vox-Regierung»

Die Unterzeichner des Manifests betonen, dass der Wechsel der Regierung «nur durch einen Misstrauensantrag oder die Abhaltung von Wahlen möglich ist», zwei Szenarien, die bisher noch nicht eingetreten sind. «Der Versuch, die Legislaturperiode durch andere Methoden zu verkürzen, wäre ein verfassungswidriger Staatsstreich. Diejenigen, die jetzt Wahlen fordern, ob rechts oder links», so der Vorwurf, «wollen nur eine rechte PP-Vox-Regierung».

Nachdem sie die Haltung der beiden Oppositionsparteien mit der des US-Präsidenten Donald Trump und des ehemaligen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro verglichen haben, weil sie «das Wahlergebnis in Frage gestellt» haben, prangern sie an, dass die «Fortschritte» der Regierung in wirtschaftlichen Angelegenheiten systematisch «versteckt» oder «verzerrt» dargestellt werden, und weisen darauf hin, dass dies ein Niveau von «Anschuldigungen und Verleumdungen» erreicht, das in europäischen Parlamenten unbekannt ist.

Angesichts dieses Szenarios verteidigen sie die Kontinuität der Regierungskoalition zwischen PSOE und Sumar, aber, wie sie sagen, «mit einem aktualisierten Programm mit starken und konkreten Maßnahmen gegen Korruption, mit sozialen Fortschritten und Fortschritten bei den Bürgerrechten, die das Leben der Bürger verbessern».