Nichtmitführen der V16-Warnleuchte im Auto wird in ganz Spanien zu Geldstrafen von 80 Euro führen

Ab dem 1. Januar 2026 wird die V16-Warnleuchte in Spanien für alle Fahrzeuge vorgeschrieben sein und die traditionellen Warndreiecke endgültig ersetzen. Die Änderung zielt zunächst darauf ab, die Zahl der etwa 25 Unfälle pro Jahr zu reduzieren, bei denen Autofahrer nach einer Panne oder einem Unfall beim Verlassen ihres Fahrzeugs angefahren wurden. Allerdings ist die Maßnahme nicht unumstritten.

Um einige Zweifel hinsichtlich der Verwendung dieses Geräts auszuräumen, trat der Generaldirektor der zentralen spanischen Verkehrsbehörde (Dirección General de Tráfico, DGT), Pere Navarro, in der Nachrichtensendung Informativos Telecinco auf, wo er viele der Fragen beantwortete, die die Warnleuchten aufwerfen. „Es gibt nur Vorteile«, versicherte er zu Beginn seines Auftritts entschieden.

„Jedes Jahr sterben 25 Menschen bei Verkehrsunfällen, nachdem sie aus ihrem Auto ausgestiegen sind«, erklärte Navarro. Angesichts dieser Tatsache betonte er den wichtigsten Unterschied zum neuen System. „Mit diesem System muss man nicht aus dem Auto aussteigen, mit dem Warndreieck hingegen schon«, betonte er.

DGT beantwortet Fragen

Eine weitere wichtige Neuerung ist die automatische Verbindung mit den Verkehrssystemen. Laut dem Generaldirektor der DGT wird das Signal nicht nur physisch, sondern auch digital sichtbar sein. „Es ist vernetzt, man sieht es im Navigationsgerät, in Google Maps, in Waze«, erklärte er. Die Benutzung ist zudem einfach. „Man muss die Warnleuchte nur aus dem Handschuhfach nehmen, einschalten und auf das Dach legen. Ohne auszusteigen. So einfach ist das.«

Eine der häufigsten Fragen betrifft die Sichtbarkeit bei Tageslicht. Darauf hat Navarro ironisch geantwortet. „Ist das Warndreieck sichtbar?«, fragte er und fügte hinzu, dass die Warnleuchte zumindest über ein Licht verfügt, das die Sichtbarkeit gegenüber dem derzeitigen System verbessert.

Er wurde auch gefragt, was in besonders gefährlichen Situationen passiert, beispielsweise bei einer Panne in einer scharfen Kurve. „Was soll man denn machen? Aus dem Auto steigen, um das Warndreieck in der Kurve aufzustellen, und dabei selbst überfahren werden?«, antwortete er.

Was die Verwendung von Warndreiecken angeht, stellte er klar, dass diese nicht verboten werden, aber auch nicht mehr vorgeschrieben sind. „Vorgeschrieben ist die Warnleuchte«, erklärte er und fügte hinzu, dass jeder, der sich für die weitere Verwendung von Warndreiecken entscheidet, dies auf eigene Verantwortung tut. In Bezug auf die Geolokalisierung hat er jegliche individuelle Kontrolle dementiert. „Die Warnleuchte sendet die Daten ohne jegliche Identifizierung, sie teilt uns lediglich mit, dass dort ein Fahrzeug steht«, sagte er.

Abschließend betonte Navarro, dass Fahrzeuge mit ausländischem Kennzeichen nicht verpflichtet sind, die Warnleuchte mitzuführen, sondern weiterhin die herkömmlichen Warndreiecke verwenden können, während spanische Fahrer, die ins Ausland reisen, rechtlich abgesichert sind, wenn sie die Warndreiecke nicht mitführen. Zum Preis der Warnleuchte, der zwischen 40 und 50 Euro liegt, erklärte er, dass das Nichtmitführen der Warnleuchte mit einem Bußgeld von 80 Euro ab dem 1. Januar 2026 geahndet wird. „Es wird keine Verlängerung geben.«