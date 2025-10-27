Stoned durch Süßigkeiten: Cannabisderivate in in Spanien verkauften Gummibärchen entdeckt

Isabel Méndez Valencia Montag, 27. Oktober 2025 Teilen

Die spanische Agentur für Lebensmittelsicherheit und Ernährung (Aesan) hat eine Warnung vor Gummibärchen herausgegeben. Konkret geht es um zwei Produkte der Marke Heavens Haze aus der Tschechischen Republik, die in unserem Land verkauft werden und deren Verzehr Gesundheitsrisiken bergen kann. Denn es wurde das Vorhandensein von den Cannabisderivaten THC und HHC nachgewiesen.

Angaben zu den betroffenen Erzeugnissen

1. Produktname: 10-OH-THC LEMON GUMMIES

Markenname: Heavens Haze.

2. Produktname: 95% 10-OH HHC

Markenname: Happy bites.

Nach den vorliegenden Informationen wurden diese Produkte in der Autonomen Gemeinschaft Valencia vertrieben, obwohl nicht auszuschließen ist, dass sie auch in anderen Regionen vermarktet wurden.

Vergrößern Los artículos afectados por esta alerta sanitaria. Aesan

Aesan weist erneut darauf hin, dass es möglich ist, die oben genannten Lebensmittel und andere ähnliche Produkte mit HHC oder THC in ihrer Zusammensetzung in Geschäften oder im Internet zu kaufen, und dass ihr Konsum ein ernsthaftes Gesundheitsrisiko darstellt.

Diese Informationen wurden über das Koordinierte System für den raschen Informationsaustausch (SCIRI) an die zuständigen Behörden der Autonomen Gemeinschaften weitergeleitet, damit die Rücknahme der betroffenen Produkte aus den Vermarktungskanälen überprüft werden kann.