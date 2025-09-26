Wissenschaft erforscht die Geheimnisse der Langlebigkeit einer 117 Jahre alten katalanischen Frau

Julio Arrieta Barcelona Freitag, 26. September 2025 Teilen

Ein Forscherteam des Josep-Carreras-Instituts hat die umfassendste Analyse veröffentlicht, die jemals an einer extrem langlebigen Person durchgeführt wurde: Maria Branyas, die katalanische Frau, die 117 Jahre alt wurde und bis zu ihrem Tod im vergangenen Jahr als die am längsten lebende Person der Welt galt. Die in der renommierten Fachzeitschrift «Cell Reports Medicine» veröffentlichten Forschungsergebnisse geben Aufschluss über die biologischen und molekularen Faktoren, die Branyas ein außergewöhnlich langes und gesundes Leben ermöglichten.

Die Arbeit unter der Leitung von Manel Esteller, Leiter der Gruppe für Krebsepigenetik am Institut Josep Carreras, bietet nicht nur einen noch nie dagewesenen Einblick in das Altern, sondern wirft auch neue Fragen dazu auf, wie man diesen Prozess als behandelbare Krankheit angehen kann.

In den letzten zwei Jahrhunderten ist die Lebenserwartung der Menschen dank des medizinischen Fortschritts, der verbesserten Hygiene und des Zugangs zu besserer Ernährung stetig gestiegen. Jüngste Studien zeigen jedoch, dass dieser Fortschritt in den Industrieländern zum Stillstand gekommen ist. Es wurde eine Grenze erreicht, an der die Fortschritte im Gesundheitswesen die Lebenserwartung nicht mehr signifikant verlängern können. In diesem Zusammenhang hat sich gezeigt, dass das Altern selbst und nicht bestimmte Krankheiten das eigentliche Hindernis für die Verlängerung des menschlichen Lebens sind.

Die Alterung ist ein komplexer biologischer Prozess, der alle Körpersysteme betrifft. Obwohl er mit Krankheiten wie Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder neurodegenerativen Erkrankungen in Verbindung gebracht wird, ist er immer noch ein wenig verstandenes Phänomen. Ist es möglich, diesen Prozess zu behandeln, als wäre er eine Krankheit? Diese Frage steht im Mittelpunkt der Studie des Josep Carreras Instituts. Das von Esteller geleitete Team verwendete einen neuartigen Ansatz zur Analyse der biologischen Proben von Maria Branyas, die mit minimalinvasiven Techniken gewonnen wurden.

Dieser Ansatz kombinierte fortschrittliche Genomik-, Proteomik-, Epigenomik-, Metabolomik- und Mikrobiomik-Technologien und lieferte ein detailliertes Bild des molekularen und zellulären Zustands einer Person, die mehr als 117 Jahre alt wurde. Die Studie enthüllte eine «faszinierende Dualität» in Branyas' biologischem Profil.

Während «unverkennbare» Anzeichen des Alterns beobachtet wurden - wie sehr kurze Telomere (die Enden der Chromosomen), ein entzündungsförderndes Immunsystem und eine alternde Population von B-Lymphozyten - wiesen Branyas auch genetische Merkmale auf, die mit Neuro- und Herzschutz in Verbindung gebracht werden, niedrige «de facto» Entzündungswerte, ein Mikrobiom, das von nützlichen Bifidobakterien dominiert wird, und ein biologisches Alter unterhalb des chronologischen Alters.

Abwesenheit von Pathologien

Das Fehlen schwerwiegender Pathologien macht diese Studie «zum ersten Fall, in dem es möglich ist, klar zwischen Alterung und Krankheit zu unterscheiden», und bietet einen umfassenden Überblick über die Auswirkungen des Alterns auf den Körper.

Obwohl es «verfrüht» ist, biologische Merkmale mit bestimmten Gewohnheiten in Verbindung zu bringen, weisen die Forscher darauf hin, dass eine gesunde Ernährung, ein Netz von anregenden und vielfältigen Kontakten und das Fehlen toxischer Gewohnheiten als Elemente zu berücksichtigen sind, um die ungewöhnliche Langlebigkeit von Branyas zu erklären.

Da die Alterung des Blutsystems eng mit dem vermehrten Auftreten von unheilbaren hämatologischen Krebserkrankungen wie Leukämie und myelodysplastischen Syndromen verbunden ist, könnten die Studienergebnisse außerdem «wertvolle Hinweise» zum Verständnis dieser Krankheiten liefern.