Chupete, neuer Star des FC Málaga nach einem emotionalen Spiel gegen Sporting

Halbe Sachen funktionieren beim FC Málaga nicht. Die Mannschaft aus Málaga musste um jeden Preis gewinnen, um die Rettung fast fertig zu haben, und die Spieler taten es auf die bestmögliche Art und Weise: Sie kamen von hinten in einem Spiel, das sie verloren, und mit einem Doppelpack von einem ganz besonderen Spieler, einem Stürmer, der mit jedem Spiel wächst und der keine Grenzen hat, keine. Sein Name ist Chupete und er ist der neue Star von Málaga. Er schoss das vielleicht beste Tor der Saison für die Blau-Weißen, das erste mit seinem Sporn, und am Ende des Spiels rundete er seine Erfolgsserie mit einem weiteren großartigen Tor ab, das den entscheidenden Sieg besiegelte.

Chupete. Er ist zweifelsohne der neue Star von Málaga, der in den letzten Spielen der beste und entscheidendste Spieler war. Seine Tore waren ausschlaggebend für die drei Siege der Blau-Weißen im Stadion La Rosaleda in Folge, die damit 52 Punkte auf dem Konto haben und sich damit deutlich von der Abstiegszone absetzen konnten (ein Dreier ist nur noch sehr unwahrscheinlich, aber am Sonntag könnte sich alles klären).

Der FC Málaga macht auf diese Weise seine Hausaufgaben und strebt eine neue Saison in der Zweiten Liga an, in der man hofft, dass der Leidensdruck geringer sein wird. In der Tat war das Comeback und der Sieg gegen Sporting sehr kompliziert, denn es war notwendig, dass Chupete mit einem historischen Doppelpack zur Rettung kam. Das Publikum war nach dem Spiel besonders erfreut und begrüßte die Spieler, die nach dem Sieg durch das Stadion spazierten.

Antoñito als Flügelverteidiger

Pellicer war sehr deutlich: Er wollte das Spielsystem der letzten Spiele beibehalten und so weit wie möglich alle Spieler aus diesen Spielen einsetzen. Er musste zwei Änderungen vornehmen, den verletzten Dani Sánchez und den gesperrten Galilea. Der Rest blieb unverändert, mit drei Innenverteidigern und einem ganz besonderen 'Flügelverteidiger', Antoñito, der jede Woche auf dieser Position spielt, auf der er gute Leistungen erbringt. Die Blau-Weißen begannen auf ihrem gewohnten Niveau und versuchten vom ersten Moment an, sich durchzusetzen. Sie wollten zu Hause die Kontrolle haben.

Mit Entschlossenheit und Selbstvertrauen versuchten die Gastgeber, das Spiel zu dominieren und das Tor des ehemaligen Málaga-Spielers Rubén Yáñez zu belagern. Die ersten Chancen hatten die Hausherren, aber es gab auch einige gefährliche Ansätze der Gäste. Die erste klare Chance hatte Chupete nach einer Viertelstunde, doch sein Schuss von der Strafraumgrenze war zu schwach und verfehlte sein Ziel. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Málaga das Spiel im Griff und zeigte mehr Intensität und Ehrgeiz als die asturische Mannschaft.

Dann kam der Ausgleich. Sporting wachte ein wenig auf und Málaga konnte seine anfängliche Dominanz nicht mehr ausüben. Es ergaben sich Alternativen und einige Fehler oder Ungenauigkeiten, die durch das erhöhte Tempo und vor allem durch die Markierung verursacht wurden. Nelson rettete eine Chance des Gegners und Lobete schoss aufs Tor, aber ohne Erfolg. Es gab Momente des Zweifels. Es schien, als würde alles auf die zweite Halbzeit warten, in der das Spiel entschieden werden sollte, obwohl Alfonso Herrero kurz vor der Pause einen weiteren Schuss von Gelabert abwehrte und es zwei Chancen für die Blau-Weißen gab, eine von Antoñito und die andere von Nelson.

Und nach dem Wiederanpfiff kam Málaga mit viel Elan aus der Kabine und belagerte sofort das Tor von Yáñez. Sie hätten sofort in Führung gehen können, doch der Kopfball von Larrubia ging nach einer leichten Berührung des Torwarts an die Latte. Und es wurde noch gefährlicher. Es war an der Zeit für die Blau-Weißen, in Führung zu gehen, aber sie konnten aus diesem großen Vorstoß kein Kapital schlagen. Das Überraschungsmoment begann zu schwinden, obwohl Pellicers Mannen immer wieder ohne großen Erfolg nachsetzten. Bis nach zehn Minuten endlich wieder eine gewisse Stabilität einkehrte.

Das Gleichgewicht verlagerte sich jedoch zu Gunsten von Sporting, was sich schon bald als Nachteil für die Heimmannschaft herausstellen sollte: Otero köpfte eine Flanke zum Führungstreffer ein. Der Stürmer setzte sich gegen die Abwehr durch und erzielte ein Tor, das einen Rückschlag bedeutete. Der Stürmer verkraftete den Rückschlag jedoch schnell und erzielte acht Minuten später eines der schönsten Tore der Saison: Nach einem schönen Zuspiel von Larrubia traf Chupete mit dem linken Fuß zum Ausgleich und versetzte La Rosaleda in Aufruhr. Bei Martiricos war alles anders.

Málaga versuchte, die positive Welle zu nutzen, aber es war nicht möglich, und das Spiel wurde immer offener, bis wieder einmal Chupete, der Star des Spiels, den Ball nach einem Pass von Víctor García aufnahm und den Torwart überwand, um das Spiel zu beenden. Es war ein spektakuläres Tor des Youngsters, der nach seinem beeindruckenden Treffer mit stehenden Ovationen und Sprechchören bedacht wurde. Ein Doppelpack für den Stürmer, der bereits nach Erlösung schmeckte, auch wenn diese noch ein wenig auf sich warten lassen sollte. Wieder beeindruckend.