Spektakulärer FC Málaga gibt in La Rosaleda alles und gewinnt mit einem Mann weniger (4:1)

Antonio Góngora Málaga Montag, 27. Oktober 2025 Teilen

Es gibt niemanden, der Málaga im Stadion La Rosaleda schlagen kann, das wieder einmal ein Fest war, als die Blau-Weißen in einem weiteren schweren Spiel, einer Art «Finale», punkteten. Die Heimstärke der Mannschaft von Sergio Pellicer steht über jeder Logik, jeder Verletzung und jeder Spielsituation. An diesem Sonntag haben sie gegen das stets komplizierte und unbequeme Andorra wieder einmal eine spektakuläre Leistung gezeigt. Sie haben alle Widrigkeiten überwunden und einen wichtigen Sieg errungen, vor allem als sie durch den Platzverweis von Brasanac einen Mann weniger hatten.

Nach einem beeindruckenden Tor von Larrubia führte man bereits mit einem Minimum, als man zu Beginn der zweiten Halbzeit auf zehn Mann reduziert wurde. Aber die Aufopferung der Mannschaft und die neue Einstellung des Trainers waren der Schlüssel zu mehr Toren und dazu, die Chancen des Gegners in Schach zu halten. Die Fans erkannten die Bemühungen aller an, und La Rosaleda wurde, wie schon gegen Deportivo, zu einem ganz besonderen Hexenkessel, in dem ein dringend benötigter Sieg errungen wurde, um die Ergebniskrise zu überwinden.

Die drei Punkte sind für Málaga von entscheidender Bedeutung, um in der Tabelle weiter nach oben zu klettern, während die Blau-Weißen gleichzeitig darauf warten, ihren Kader mit der Genesung einiger verletzter Spieler wieder aufzubauen. Auf jeden Fall muss die Mannschaft auswärts eine bessere Leistung zeigen, um auch außerhalb der Festung La Rosaleda zu punkten (vorher muss sie allerdings noch den Pokal in Estepona spielen).

Pellicer begann mit einigen Änderungen im Vergleich zum letzten Spieltag. Er verzichtete auf den besten Spieler der letzten Spiele, den zentralen Mittelfeldspieler Juanpe, wahrscheinlich wegen leichter Beschwerden unter der Woche, und auf Nachwuchsspieler Rafa, während er Dotor und Brasanac brachte, die noch auf der Suche nach einem Platz in der Startelf sind. In der Verteidigung wurde Montero nach zwei Spielen, von denen eines wegen einer Sperre ausfiel, wieder eingewechselt, ebenso wie auf der linken Abwehrseite. Und der Start war nicht so vielversprechend wie an anderen Heimspieltagen. Die Blau-Weißen kamen «kalt» aus der Kabine, die Ungenauigkeiten waren mitunter erheblich, und die Kontrolle über das Spiel lag in den Händen der Gäste.

Doch der Druck von Málaga nahm zu und wurde immer erdrückender. Sie gewannen den Ball immer schneller zurück, bis sie in der ersten Viertelstunde das Spiel in den Händen hielten. Larrubia versuchte es mit einem Schuss, der aber weit daneben ging, aber die klaren Chancen blieben aus. Chupete konnte sich alleine vor dem Tor durchsetzen, aber der Verteidiger konnte ihn kontrollieren und vergab eine große Chance. Die Richtung des Spiels änderte sich deutlich, und die Blau-Weißen hatten nun mehr Tiefe. Tatsächlich hätte Joaquín nach einem Rückpass von Dani Lorenzo ein Tor erzielen können, doch er fand nicht den Weg ins Tor.

Bis Larrubia alles aus sich herausholte und mit einem Wundertor den Torreigen eröffnete. Er erhielt am Rande des Strafraums auf der Flucht zu dribbeln vorbei an einem Gegner mit großer Qualität und schlug den Torwart mit einem unhaltbaren Schuss. Der Spieler feierte fast emotional, da er unbedingt wieder ein Tor erzielen wollte. Und Málaga und der einheimische Flügelspieler selbst wurden in den folgenden Aktionen immer stärker und suchten den zweiten Treffer: Ein weiterer Flachschuss von Larrubia, der bei einem weiteren gefährlichen Angriff der Blau-Weißen auf den Körper des Torwarts prallte.

Aber der Spielstand erhöhte sich nicht und das Spiel wurde ausgeglichener, mit der einen oder anderen Chance für Andorra, wie der Schuss von Marc Domenech, der beide Pfosten traf, ohne ins Tor zu gehen. Málaga und Herrero, die den Ball über die Torlinie beförderten, hatten Glück... Und im nächsten Spiel war es Murillo, der mit einem Kopfball, der fast ins Tor gegangen wäre, beinahe das zweite Tor erzielt hätte. Eine weitere Chance, wie sie später auch Dotor hatte: Er bekam den Ball nach einem tollen Pass von Larrubia, aber er hatte kein gutes Eins-gegen-Eins mit dem Torhüter.

Málaga hätte trotz der Chancen des Gegners mehr Tore verdient gehabt, doch in den entscheidenden Schlussminuten der ersten Halbzeit konnte man sich knapp durchsetzen. Und in dieser Zeit gab es eine weitere sehr klare Chance nach einem Pass von Larrubia und einem Schuss von Chupete, aber der Schiedsrichter zeigte Abseits an, nachdem der Torwart den Ball geklärt hatte. Und noch vor der Pause gab es eine weitere Aktion, bei der Dotor mit Larrubia nicht zurechtkam, während Andorra bei einem Spielzug gegen Herrero eine weitere Chance hatte, die fast ins Tor gegangen wäre, aber Rafita rettete den Ball unter dem Pfosten. Die Alternativen hörten nicht auf.

In der zweiten Halbzeit schien alles unter Kontrolle zu sein, doch dann wurde Brasanac wegen eines Foulspiels an einem Gegenspieler im Mittelfeld des Feldes verwiesen. Das Glück schien ihnen nicht hold zu sein, denn sie mussten eine ganze Halbzeit lang in Unterzahl spielen. Pellicer reagierte mit der Einwechslung von Juanpe und Lobete. Letzterer war es dann auch, der kurz darauf nach einem Abpraller im gegnerischen Strafraum den Ball im Netz versenkte und damit den Vorsprung auf zwei Tore ausbaute. Es war ein wichtiger Vorsprung, aber Andorra begann, im Strafraum von Herrero nach vorne zu stürmen, um einen Anschlusstreffer zu erzielen.

Mit dem Publikum in voller Fahrt und im Bewusstsein der Umstände begann für die Gastgeber eine neue und kompliziertere Phase des Spiels, auch wenn es wichtig war, vorne zu bleiben, um die drei Punkte zu holen. Die Dominanz ging in die Hände der Gäste über, doch die Gegenangriffe gehörten den Blau-Weißen, die zu keinem Zeitpunkt aufgaben. Das neue Konzept von Pellicer ging auf, mit zwei relativ wichtigen Chancen durch Dani Lorenzo und Lobete.

Die Blau-Weißen begannen zu leiden, aber weniger als erwartet, in der Schlussphase des Spiels. Izan Merino wurde eingewechselt, um dem Mittelfeld mehr Stabilität zu verleihen, während Chupete und Dani Lorenzo ebenfalls ausgewechselt wurden. Es war an der Zeit, die Mannschaft für den Endspurt aufzufrischen, und so kamen Jauregi und Rafa ins Spiel. Und der Plan des Trainers der Blau-Weißen ging weiterhin nahtlos auf, denn Andorra hatte die Partie trotz Dominanz und mehr Ballbesitz völlig unter Kontrolle und kam kaum zu Chancen. In der Tat sollte das Spiel eine weitere fantastische Episode für Málaga bereithalten, denn bei einem weiteren Konter erzielten sie durch Jauregi, der sein Debüt in diesem Abschnitt gab, das dritte Tor. Andorra schloss in der letzten Minute durch Manu Nieto auf, aber es blieb noch Zeit für Jauregi, um ein weiteres Tor zu erzielen, das vierte für Málaga auf der Party in La Rosaleda.