Davidovich und Fonseca mit ihren jeweiligen Trophäen. REUTERS
Tennis

Tennis: Fluch setzt sich für Alejandro Davidovich fort, der erneut in einem Finale scheitert

Der aus Málaga stammende Spieler musste seine fünfte Finalniederlage auf der ATP-Tour einstecken, als sich das Wunderkind João Fonseca mit einem glatten Sieg den Titel bei den Swiss Indoors sicherte.

Pedro Luis Alonso

Basel

Montag, 27. Oktober 2025

Alejandro Davidovich wurde am Sonntag im Finale der Swiss Indoors in Basel von João Fonseca mit 6:3, 6:4 beiseite gefegt. Damit setzte er seine Serie von fünf Niederlagen in fünf ATP-Tour-Finals fort. Der brasilianische Teenager dominierte die gesamte Partie und bestätigte seinen Status als eines der größten jungen Tennistalente.

Fonseca, der in dieser Woche auf Platz 45 rangiert, aber am Montag auf Platz 28 aufgestiegen war, konnte seine makellose Bilanz in den Endspielen auf allen Ebenen aufrechterhalten und hat nun alle sechs Spiele gewonnen, die er bestritten hat.

Der 19-Jährige schlug in nur einer Stunde und 25 Minuten 29 Winner und gewann 75 Prozent der Punkte mit seinem ersten Aufschlag, so dass Davidovich nur wenige Chancen hatte zu reagieren.

Davidovich, derzeit die Nummer 15 der Welt, hatte Mühe, Kontrolle zu erlangen und war gezwungen, tief hinter der Grundlinie zu verteidigen. Er hatte 13 Breakbälle und wehrte zehn ab, aber die Konsequenz und das aggressive Spiel seines Gegners waren zu viel.

Das Ergebnis setzt die spanische Wartezeit auf einen Basler Champion fort. Der letzte Finalist war Rafael Nadal im Jahr 2015 gegen Roger Federer.

Trotz der Niederlage steht Davidovich dank seiner starken Saison 2025 weiterhin auf Platz 15 der ATP-Rangliste und hat in diesem Jahr vier Hartplatzfinals erreicht, womit er hinter Jannik Sinner an zweiter Stelle liegt.

