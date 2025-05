Unicaja besiegt kämpferisches Murcia in einem langwierigen Spiel

Juan Calderón Málaga Montag, 19. Mai 2025 Compartir

Unicaja und UCAM Murcia haben sich am Sonntag im Sportpalast Martín Carpena ein packendes Duell geliefert, in dem die Gäste die Mannschaft aus Málaga in einer neuen Episode der Rivalität zwischen den beiden Teams, die sich in den letzten Jahren entwickelt hat, bis an die Grenzen trieben. Es war ein äußerst spannendes Spiel, das erst in der Verlängerung entschieden wurde, nachdem das letzte Viertel aufgrund ständiger Nachprüfungen durch ein unsicheres Schiedsrichtertrio, das mit der Intensität des Spiels überfordert war, unendlich lang war (104:93). Unicaja tat sich schwer gegen die Zonenverteidigung und sah sich mit unerwarteten Außenerfolgen des Gegners konfrontiert, konnte aber dank der größeren Qualität und Tiefe des Kaders den Sieg erringen. Einmal mehr zeigte die Mannschaft von Ibon Navarro, dass sie sich gegen einen fast unnachgiebigen Gegner durchsetzen kann. Tillie und Kalinoski waren am Ende der Schlüssel zum Erfolg.

Wenn man das Halbfinale der letzten Saison gesehen hat, war es so, als ob die beiden Mannschaften seither immer das gleiche Spiel gespielt hätten. Murcia stellte sich von Beginn an in einer Zone auf, und das war auch der Ansatz für den größten Teil des Spiels. Die Gäste versuchten, sich vor dem Angriff des Unicaja zu schützen und so viele Zweifel wie möglich zu wecken. Der 10:2-Start verleitete das Team von Ibon Navarro zu der Annahme, dass es der Falle des Gegners leicht entgehen könnte. Kalinoski bestrafte einen humpelnden Ennis und das Publikum hatte seinen Spaß. Das Szenario änderte sich, als UCAM begann, von drei Positionen zu treffen. Die Mannschaft von Sito Alonso ist die schlechteste Mannschaft der Liga, wenn es darum geht, aus der Distanz zu treffen, aber sie erzielte drei Dreier in Folge, um das Spiel 13:13 auszugleichen. Das erste Viertel endete mit 17:13, da Unicaja nicht in der Lage war, zu laufen und vor der für sie so schwierigen Zone zögerte.

In den nächsten zehn Minuten waren die Rollen komplett vertauscht. Niemand hatte erwartet, dass Murcia fast jeden Dreier treffen würde, aber genau das passierte. Radovic traf drei in einem Atemzug (19:23) in einem 2-10-Lauf, der Ibon Navarro dazu zwang, das Spiel zu unterbrechen. Der Gegner wurde mit den Zweifeln des Gastgebers immer stärker. Unicaja machte den Fehler, seine Würfe zu überhastet zu nehmen und verschenkte Bälle, die für den Gegner wie eine Sauerstoffinjektion waren. Taylors Talent schien sein Team zu unterstützen, und ein paar Turnover von Murcia halfen, sich aus der misslichen Lage zu befreien (30:28), doch es folgten weitere Drei-Punkte-Würfe der Gäste, diesmal von einem sichtlich lahmenden Kaiser Gates. Unicaja lag nun mit sechs Punkten zurück und wusste nicht, wie man die gegnerische Verteidigung angreifen sollte. Glücklicherweise sorgten zwei Dreier von Perry und Osetkowski dafür, dass der Spielstand zur Pause wieder ausgeglichen war.

20 Minuten vor Schluss stellte sich die Frage, ob UCAM seinen beeindruckenden Erfolg von der 6,75-Meter-Linie (7-18) fortsetzen konnte und ob Unicaja im Angriff klarer denken würde. Die erste Frage beantworteten die Gäste mit drei Dreiern zu Beginn des dritten Viertels, in dem sich Unicaja noch sichtlich unwohl fühlte (41:46), Minute 23). UCAM versuchte, Alberto Díaz als Dreipunktespieler für Unicaja einzusetzen. Sie ließen ihn eklatant im Stich. Der aus Málaga stammende Spieler verfehlte den ersten, traf dann aber zwei weitere und glich das Spiel bei 53 nach einem buchstäblichen Schlagabtausch aus, denn das Spiel wurde sehr hart... Unicaja behielt die Oberhand, bestrafte die Fehler des Gegners und beendete ein intensives drittes Viertel mit fünf Punkten in Folge von Perry in Führung (61:57).

Es war an der Zeit, dass das Team aus Málaga, das in der Verteidigung einen bemerkenswerten Schritt nach vorne machte, sich endgültig absetzen konnte. Drei Dreier in Folge von dem amerikanischen Point Guard, Tillie und Kalinoski sorgten für einen deutlichen Vorsprung. Fast zum ersten Mal im gesamten Spiel konnte Unicaja davonziehen, und das Beste daran war, dass sie dies auch ausnutzten. Die Ausbeute betrug 14 Punkte (72-58) und obwohl die Welt noch in Ordnung war, waren die Empfindungen viel besser. Murcia klammerte sich so gut es ging an das Spiel mit Freiwürfen und dort fanden sie eine Ader, vor allem als Alberto Diaz wegen Protestes und einer Geste gegenüber den Schiedsrichtern disqualifiziert wurde. In diesem Moment wurden vier Freiwürfe von der Bank aus ausgeführt. Die Mannschaft aus Málaga war nicht mehr im Spiel und Gates erzielte mit einem unwahrscheinlichen Dreier den Ausgleich (76:76, 37. Minute). Die Spannung war auf dem Höhepunkt und es gab keine zwei Spielzüge mehr hintereinander. Ständige Überprüfungen durch unsichere Schiedsrichter verdarben ein Spiel von großer Intensität. Tillie reagierte in diesen Momenten des Wahnsinns, insbesondere mit einem Block gegen Hakanson dreißig Sekunden vor Schluss, der das Unentschieden bedeutet hätte. Beim Stand von 84:82 auf der Anzeigetafel verschoss Carter einen Dreipunktwurf. Es waren noch 20 Sekunden zu spielen und Murcia hatte die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen oder eine Verlängerung zu erzwingen. Der Dreier von Ennis verfehlte sein Ziel, aber Kurucs traf zum Ausgleich. Es waren noch 1,4 Sekunden übrig, und Osetkowskis anschließender Wurf war schlecht.

In der Verlängerung erzielte Unicaja mit drei perfekten Systemen einen 7:0-Lauf und ging mit 91:84 in Führung. Dann traf Kalinoski einen Dreier, und dieser Korb beendete ein Spiel, das nicht mehr aufzuhalten war. UCAM gab noch nicht auf und machte weiter Druck, mehr mit Herz als mit Ideen, denn Carter und Pérez übernahmen mit ihrer Körperlichkeit die Kontrolle in den letzten Momenten.