Unicaja Málaga von einer weit überlegenen Mannschaft aus Teneriffa überrannt

Unicaja ist auf Teneriffa baden gegangen. Die Mannschaft aus Málaga zeigte eine ihrer schlechtesten Leistungen der letzten Jahre und bestätigte die schlechten Gefühle der Spieler, die eigentlich eine führende Rolle spielen sollten. Das Bild der von Ibon Navarro trainierten Mannschaft war zeitweise besorgniserregend, vor allem im Angriff gegen einen Gegner, der einen hervorragenden Basketball spielte (95:79). In diesem sehr attraktiven Kopf-an-Kopf-Rennen, das sich Unicaja und Teneriffa in den letzten Spielzeiten geliefert haben, gaben die Inselbewohner einen Schlag auf die Tabelle für künftige Aufeinandertreffen. Duarte machte ein schlechtes Spiel und traf nur einen von neun Versuchen, aber noch besorgniserregender war Castañeda, der nichts zum Spiel der Mannschaft beitrug und es scheint unwahrscheinlich, dass er dazu in der Lage sein wird. Das Schlimmste, abgesehen von der Niederlage, war die böse Knöchelverletzung von David Kravish, die die körperlichen Probleme der Mannschaft noch verschlimmert, da Djedovic, Tillie und Sulejmanovic alle verletzungsbedingt ausfielen.

Entgegen den Erwartungen begannen beide Teams das Spiel mit einem hohen Tempo, was theoretisch die Interessen von Unicaja begünstigte. Die Heimmannschaft hatte das Spiel jedoch unter Kontrolle, da ihre Trefferquote deutlich höher war als die von Unicaja, das von Anfang an Probleme hatte, die Block- und Aufbaupläne des Gegners zu verteidigen. Nach einem 5:8 stand es nach fünf Minuten 17:8. Shermadini und dann Guerra blockten und wählten von der Achse der Zone aus die beste Möglichkeit, das Spiel zu beenden, und ermöglichten so einem Mitspieler, der frei war, den Weg. Es war der Spielzug des Lebens für Teneriffa, aber Unicaja wusste sich nicht zu wehren. Erst die Einwechslung von Perry brachte ein wenig Schwung in den Angriff der Malagueños, mit guten Aktionen von Webb und Balcerowski. Unicaja verringerte den Vorsprung der Heimmannschaft etwas, aber das Gefühl war nicht gut (24:20).

Der Trend des Spiels setzte sich nach demselben Drehbuch fort. Guerra erzielte sieben Punkte in Folge und bestrafte damit Balcerowskis nachlässige Verteidigung. Ibon Navarro sah das nicht ein und musste das Spiel schnell beenden (31:22). Die Offensivprobleme seiner Mannschaft setzten sich fort, denn in den ersten fünf Minuten des zweiten Viertels gelang ihnen kein einziger Korb. Lediglich Freiwürfe von Balcerowski und einem fehlgeleiteten Duarte. Castañeda stand übrigens auf dem Platz, aber das ist das Einzige, was man über seine Leistung sagen kann, denn er hatte fast keinen Einfluss. Mit diesem Block- und Aufbauspiel zerstörte Teneriffa weiterhin Unicaja. Mit dem dritten Dreier in Folge bauten die Hausherren ihren Vorsprung auf 40:26 aus, und es gab keine Möglichkeit, das riesige Loch zu stopfen, das Unicaja in der Verteidigung hatte. Zu allem Überfluss verstauchte sich Kravish vor der Pause den Knöchel und Tillie war nicht spielbereit. Die Aussichten waren entmutigend, sowohl für das Spiel von Unicaja als auch für die Rotation der Mannschaft (47:36, 20. Minute).

Es bedurfte einer großen Reaktion, um die Sensation wiederherzustellen, aber die Leistung von Unicaja nach der Pause war erbärmlich, mit einem 8:0-Lauf für den Gegner nach zwei komfortablen Dreipunktwürfen. Anderthalb Minuten nach Wiederanpfiff musste Ibon Navarro eine Auszeit nehmen (55:36). Mit mehr Aggressivität in der Offensive und einem sehr aktiven Barreiro ging es mit einem 0:10 in die Pause. Die Mannschaft aus Málaga verschaffte sich etwas Luft (55:45, 24. Min.), aber Teneriffa ließ sich nicht beunruhigen, denn Huertas hatte die Situation unter Kontrolle, und von da an beherrschten die Kanaren das Spiel mit einer Offensivflut, die Unicaja nicht zu stoppen wusste und nicht stoppen konnte. Duarte war noch immer außer Gefecht, Castañeda verfolgte das Spiel von der Bank aus und nur Kalinoski und Balcerowski gelang es, zu punkten. Der Vorsprung der Heimmannschaft stieg auf 21 Punkte nach einem Korb des nicht zu stoppenden Shermadini (11 Punkte und 8 Rebounds). In den letzten drei Minuten des Viertels erzielte Unicaja nur noch einen Korb und ging mit einem Rückstand von 20 Punkten (75:55) in das letzte Viertel.

Das Spiel war vorbei. Selten hat man das in den letzten Jahren bei einem Spiel von Unicaja zehn Minuten vor Schluss gesagt, aber die Mannschaft hatte kein gutes Gefühl und war einem Gegner, der seinen kontrollierten Basketball nachspielte, völlig unterlegen. Was übrig blieb, war ein wenig 'Make-up' seitens der Unicaja-Spieler, die an den 'Durchschnitt' dachten, aber selbst darin war Unicaja schlecht. Ein Spiel zum Vergessen, aber um im Hinterkopf zu behalten, was die Mannschaft zu korrigieren hat.