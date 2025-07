Andalusien brennt: Sechs Provinzen mit Hitzewarnung am Montag

Almudena Nogués Sevilla Montag, 28. Juli 2025 Compartir

Der Juli verabschiedet sich mit einer neuen Episode brütender Hitze in Andalusien. Die Vorhersage besagt, dass die Hitzewelle vorerst auf den Montag beschränkt bleibt, außer in Córdoba, wo sie bis Dienstag andauern könnte. Die Staatliche Meteorologische Agentur Aemet hat für heute in sechs Provinzen der Region Warnungen vor hohen Temperaturen ausgegeben. Am schlimmsten wird es in Córdoba sein, wo das Quecksilber 40 Grad überschreiten könnte (daher die orangefarbene Warnung). Außerdem gilt für Granada, Hueva, Jaén, Málaga und Sevilla zwischen 12 und 21 Uhr die gelbe Warnung für Temperaturen von 38 bis 39 Grad Celsius, je nach Region. Almeria und Cádiz bleiben - vorerst - von diesem Anstieg des Thermometers verschont.

Was ist mit Dienstag? Vorerst verlängert Aemet die Hitzewarnung nur in Córdoba bis 21 Uhr für Temperaturen von 39 Grad auf dem Land. Für den Rest der Region sagt die Vorhersage «teilweise bewölkten Himmel, mit Intervallen von niedrigen Wolken am Mittelmeerhang und Bewölkung mit Tagesverlauf in den östlichen Bergen, wo gelegentliche Schauer nicht ausgeschlossen sind». Die Temperaturen werden glücklicherweise sinken, mit einem lokal spürbaren Rückgang am Mittelmeer, so die staatliche Behörde.