Málaga war die andalusische Provinz mit der höchsten Zahl an HIV-Erkrankungen im Jahr 2024

José Antonio Sau Málaga Dienstag, 2. Dezember 2025 Teilen

Die Provinz Málaga führt Andalusien mit 145 Fällen bei der Zahl der Neudiagnosen des Humanen Immundefizienz-Virus (HIV) im Jahr 2024 an. Dieser Anstieg ist signifikant: Die Fälle sind laut den am Montag vom regionalen Gesundheitsministerium veröffentlichten Daten um 20,83 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Der Leiter des Ministeriums, Antonio Sanz, schloss mit diesen Daten die von seiner Abteilung in Sevilla organisierten Veranstaltungen zum Welt-HIV/Aids-Tag.

Im Jahr 2024 wurden in der Provinz Málaga 145 neue HIV-Fälle diagnostiziert, davon 120 bei Männern und 25 bei Frauen. Die Rate beträgt 8,17 pro 100.000 Einwohner (ein Anstieg von 19,2 Prozent) und liegt damit über der durchschnittlichen Rate in Spanien (6,95) und Andalusien (6,1). Im Jahr 2023 wurden 120 neue Fälle gemeldet, mit einer Rate von 6,85 pro 100.000 Einwohner in der Provinz.

In Spanien wurden laut dem neuen Diagnoseinformationssystem 3.340 neue HIV-Fälle gemeldet, wobei die Rate (6,95 pro 100.000 Einwohner) weiterhin über dem Durchschnitt der Länder der Europäischen Union (EU) liegt.

Diese Zahlen brechen den Abwärtstrend bei den Diagnosen der letzten fünf Jahre in der Provinz: 2019 gab es 311 Fälle, verglichen mit 146 im Jahr 2020, um den Rückgang auf 120 (117 nach anderen konsultierten Datenreihen, auch aus der autonomen Region) im Jahr 2023 fortzusetzen.

In absoluten Zahlen und in Bezug auf die Diagnosen folgten auf Málaga Sevilla (107), Almeria (66), Granada (58), Córdoba (52), Cádiz (49), Huelva (27) und Jaen (23).

In Andalusien gab es 527 neue Fälle, acht mehr als im Jahr 2023. Von den neuen Diagnosen waren 53 Prozent Spätdiagnosen (64 im AIDS-Stadium). Diese Zahl entspricht der spanischen Gesamtzahl und könnte daher ähnlich wie die Provinzzahl ausfallen, was deutlich macht, dass Patienten, Angehörige und Notärzte einen weiteren neuen Faktor in die Gesundheitsvorsorge einbeziehen müssen: die Durchführung des Tests.

Im Jahr 2024 war Sex zwischen Männern der häufigste Übertragungsweg (45,3 Prozent), gefolgt von heterosexuellem Sex (23,5 Prozent). Die Verbesserung der Frühdiagnose und die Stärkung von Präventions- und Sexualgesundheitsstrategien, insbesondere bei jungen Menschen, sind wichtige Schritte.

Aufruf zum Testen

Sanz appellierte „insbesondere an junge Menschen«, dem Stigma, das mit sexuell übertragbaren Infektionen, insbesondere HIV/Aids, verbunden ist, endgültig ein Ende zu setzen. „Stigmatisierung und Diskriminierung erhöhen das Risiko, sich mit HIV zu infizieren, erschweren den Zugang zu Dienstleistungen und verstärken Marginalisierung und Gewalt: Niemand, absolut niemand, sollte aufgrund seines Gesundheitszustands diskriminiert werden.«

Sanz wies darauf hin, dass Andalusien mit neuen Diagnosesystemen und der Ausweitung der Präexpositionsprophylaxe (PrEP) Fortschritte macht, und erinnerte daran, dass die Region im Jahr 2021 bereits das von UNAids festgelegte 90-90-90-Ziel übertroffen hat (Kenntnis des Serostatus: 90,4 Prozent, Zugang zur Behandlung für Menschen, die ihren Status kennen, 90,7 Prozent und die Virusunterdrückung bei denjenigen, die eine Behandlung erhalten, 91,9 Prozent). Das Ziel sei es, das für 2030 festgelegte 95-95-95-Ziel zu erreichen, sagte er.

Der Minister forderte die Bevölkerung auf, sich auf HIV testen zu lassen, denn «eine späte Diagnose ist ein ernsthaftes Problem sowohl für den Einzelnen als auch für die Gesellschaft im Allgemeinen: Screening und Frühdiagnose können die Lebensqualität der Menschen verbessern und die Ausbreitung der Epidemie verlangsamen».

Der Gesundheitsminister erklärte, dass HIV derzeit eine „behandelbare chronische Erkrankung« sei, und sprach sich dafür aus, sich „den neuen Realitäten der sexuellen Gesundheit« direkt zu stellen. In diesem Zusammenhang erwähnte er Chemsex (Sex unter Drogeneinfluss), der „neue Herausforderungen nicht nur für die sexuelle Gesundheit, sondern auch für die psychische Gesundheit und die Suchtproblematik mit sich bringt«.

Sexuell übertragbare Infektionen (STI) haben in Andalusien in den letzten zehn Jahren zugenommen und liegen 2024 über den erwarteten Werten der Vorjahre, insbesondere bei Chlamydien, Gonorrhö und Syphilis. Der Anstieg von HIV sowie dieser Krankheiten ist unter anderem auf die bessere Zugänglichkeit von Diagnosetests und die Verbesserung der Überwachungssysteme zurückzuführen, aber auch auf die Abnahme der Risikowahrnehmung und die Ausweitung von Beziehungen durch digitale Anwendungen, was zur Verbreitung von STI-Nachweistests bei Fachkräften in der Primärversorgung und Notfallmedizin geführt hat, um den serologischen Status so schnell wie möglich zu ermitteln.

So schnell wie möglich eine Diagnose stellen

Manuel Castaño, Spezialist für Infektionskrankheiten am Regionalen Universitätskrankenhaus von Málaga, hat betont, dass die Infektion in Málaga „gut unter Kontrolle« ist, dass es erhebliche Auswirkungen auf die Konsultationen von Patienten aus anderen Ländern, vor allem aus Lateinamerika oder Osteuropa, gegeben hat, und betont, dass er bereits Patienten im Alter von über achtzig Jahren in Behandlung hat, die seit 30 und 35 Jahren infiziert sind, obwohl die „späte Diagnose« seit drei Jahrzehnten weiterhin ein Problem darstellt. „Dies ist aus persönlicher, pflegerischer, sozialer und krankheitsübertragender Sicht problematisch, denn man weiß, dass bei einer Person, die diagnostiziert, behandelt und kontrolliert wird, die Viruslast nicht mehr nachweisbar ist und sie das Virus nicht mehr überträgt.«

Er erinnerte daran, dass in den Notaufnahmen der Krankenhäuser ein Diagnoseprotokoll eingeführt wurde, sodass bei Patienten, die „mit einer Reihe von Erkrankungen oder Symptomen, die auf eine HIV-Infektion hindeuten könnten, eingeliefert werden, wie immer mit vorheriger Zustimmung des Patienten ein serologischer Test angefordert wird: Hier werden Diagnosen gesucht«, sagte er. Auch Hausärzte werden geschult.

Die Wahrheit ist, dass zwischen 8 und 10 Prozent der Patienten, die HIV haben, nichts davon wissen. „Menschen, die zu einer Routineuntersuchung in ihr Gesundheitszentrum gehen, um ihre Schilddrüsenhormone überprüfen zu lassen, sollten ihren Arzt um einen Test bitten, denn wir alle waren oder könnten exponiert gewesen sein.« Es überrascht nicht, dass er betont: „Die Wahrheit ist, dass die Angst vor Aids völlig verschwunden ist, niemand benutzt Kondome: PreP wird wie ein chemisches Kondom verwendet, damit wir uns verstehen, wodurch andere sexuell übertragbare Infektionen in bedeutendem Maße auftreten«, sagte er.

„Die Botschaft, die vermittelt werden muss, lautet: Wenn die Krankheit diagnostiziert wird, stirbt niemand daran – der Schlüssel liegt in der Diagnose.« Wenn das geschieht, wird die Mutter-Kind-Übertragung (die in diesem Land bereits ausgerottet ist) verhindert.

In den letzten zehn Jahren wurden enorme Fortschritte bei den antiretroviralen Medikamenten erzielt: Sie sind bequemer anzuwenden und haben keine toxische Wirkung. „Heute werden 80 Prozent der Menschen mit einer Tablette pro Tag behandelt: Sie nehmen weniger Medikamente ein als jemand mit Bluthochdruck.« Injizierbare Medikamente werden bereits alle zwei Monate angewendet, und in nicht allzu ferner Zukunft werden aktuelle Studien eine wöchentliche Tablette hervorgebracht haben, die aus einer Kombination zweier Medikamente besteht.

Die Zukunft liegt jedoch in lang wirkenden Strategien, in subkutan verabreichten Medikamenten, die alle sechs Monate angewendet werden können. Hinzu kommt die Präexpositionsprophylaxe, die für Menschen in Hochrisikobeziehungen indiziert ist. Sie wird zunehmend eingesetzt.