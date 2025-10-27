Massendemonstration in Sevilla fordert Lösung der Krise im andalusischen Gesundheitswesen bei der Brustkrebsvorsorge

José Luis Piedra Sevilla Montag, 27. Oktober 2025 Teilen

Tausende von Demonstranten versammelten sich am Sonntag vor den Toren des Palacio de San Telmo in Sevilla - dem Sitz der andalusischen Regierung -, um gegen die Krise bei der Brustkrebsvorsorge zu protestieren und eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung zu fordern. Zu der Demonstration hatte der Brustkrebsverband Amama aufgerufen, der als erster die Verzögerungen bei den Diagnosetests angeprangert hatte. Offiziellen Schätzungen der Unterdelegation der Zentralregierung zufolge versammelten sich am Sonntag mehr als 8 500 Menschen, obwohl die örtliche Polizei die Zahl auf 4 500 Personen reduzierte.

Die Demonstration unter dem Motto «Unser Leben kann nicht warten» übte scharfe Kritik an der Regionalregierung für die Vernachlässigung der von der fehlgeschlagenen Brustkrebsvorsorge betroffenen Frauen. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten ihre Tränen nicht zurückhalten.

Manifest verlesen

Die andalusische Schauspielerin und Krebsüberlebende Cristina Medina verlas das Protestmanifest. Sie forderte eine faire Behandlung der Frauen, deren Leben durch die Krankheit zerstört wird. Medina warnte, dass «dies der Beginn des Kampfes» für Frauen ist, die nicht nach Mitleid oder Überleben suchen - sie wollen leben.

Der Skandal brach Anfang dieses Monats auf, als bekannt wurde, dass Frauen mit nicht eindeutigen Mammographieergebnissen mehrere Monate lang nicht informiert oder zu weiteren Untersuchungen aufgefordert wurden.

Nach Medina sprach die Präsidentin der Amama Sevilla, Ángela Claverol. Sie prangerte die mangelnde Aufmerksamkeit und Betreuung durch frühere regionale Gesundheitsminister an. Claverol hob die Unterstützung hervor, die Amama in den letzten 20 Jahren den vielen Frauen zuteil werden ließ, die sich nun gegen die Regionalregierung wehren.

Der emotionalste Moment der Demonstration war, als Claverol die Frauen des Vereins vorstellte, die am meisten von der Krise betroffen sind - Frauen mit metastasierendem Krebs.

Der Kampf geht weiter

Die Präsidentin von Amama prangerte auch die Herablassung an, die die von der Vereinigung vertretenen Frauen erfahren, und sagte: «Auch wenn sie uns diskreditieren, auch wenn sie uns verleumden, werden wir weiterkämpfen».

Der Protest wurde von zahlreichen Gruppen und Gewerkschaften unterstützt, darunter politische Vertreter der linken PSOE, Por Andalucía, Adelante und Podemos. Irene Montero von Podemos forderte «Gerechtigkeit im Angesicht der Todespolitik von [Präsident der Regionalregierung] Moreno Bonilla».