Neuer andalusischer Gesundheitsminister Antonio Sanz will 106 Millionen in Krebsvorsorge-Programme investieren

Die andalusische Regierung wird eine Umstrukturierung aller Krebsvorsorgeprogramme in der Region vornehmen, die mit einer Investition von 106 Millionen Euro verbunden ist. Dies hat Antonio Sanz bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach seiner Bestätigung als andalusischer Gesundheitsminister bekannt gegeben.

Nachdem letzte Woche ein Notfallplan zur Bewältigung der Krise im Brustkrebsprogramm angekündigt wurde, will die Regionalregierung nun einen umfassenden Plan vorantreiben, der alle Vorsorgeuntersuchungen betrifft und die Einstellung von 785 neuen Fachkräften, darunter Ärzte, andere medizinische Fachkräfte und Verwaltungsangestellte, erforderlich macht. Ziel ist es, dass alle diese Fachkräfte noch vor Jahresende in den andalusischen Gesundheitsdienst (SAS) aufgenommen werden. Der Personalbereich wird eine Investition von 15 Millionen Euro erfordern, während weitere 30 Millionen Euro für die Infrastruktur vorgesehen sind.

Die am Mittwoch angekündigte Initiative im Zusammenhang mit den Programmen zur Prävention von Darm- und Gebärmutterhalskrebs umfasst Investitionen in Höhe von 89 Millionen Euro und die Einstellung von 586 Fachkräften, darunter 178 Fachärzte, 134 Krankenschwestern, Techniker für pathologische Anatomie und Pflegehilfskräfte, IT- und Verwaltungsfachkräfte.

Die Finanzministerin Carolina España erklärte, dass dieser Plan durch eine „Optimierung der Ressourcen» und durch nicht vollständig ausgeschöpfte Mittel finanziert werde.

Klare und wirksame Programme

Der von Sanz vorgestellte Plan, der darauf abzielt, Krebsvorsorgeprogramme klarer, schneller und wirksamer zu gestalten, umfasst eine Aufstockung des Pflegepersonals, Neueinstellungen zur Konsolidierung der Stammbelegschaft, höhere Anreize für das Personal und eine Erhöhung der Vergütung für Überstunden und Bereitschaftsdienste.

Außerdem sollen Mittel für eine Verbesserung der Kommunikation durch die Einführung intelligenter Automatisierungsinstrumente sowie für die Überwachung, Kontrolle und regelmäßige Bewertung bereitgestellt werden, wie Sanz erklärte. Ziel ist es, die Fortschritte bei der Umsetzung der Programme zu konsolidieren und ihre einheitliche Entwicklung in ganz Andalusien zu gewährleisten, eine personalisierte und verständliche Betreuung mit klarer Kommunikation und kontinuierlicher Begleitung sicherzustellen, die personellen Ressourcen, die Infrastruktur und die diagnostische Ausrüstung zu stärken und die digitale Transformation der Prozesse voranzutreiben, um die Rückverfolgbarkeit und die klinische Koordination zu verbessern.

Sanz stellte die Möglichkeit weiterer Entlassungen im Gesundheitsdienst SAS und insbesondere im Krankenhaus Virgen del Rocío in Sevilla, wo 90 Prozent der Fehler im Brustkrebs-Screening-Programm festgestellt wurden, in den Hintergrund. „Wenn es Änderungen geben muss, wird es sie geben, aber erwarten Sie diese nicht sofort», sagte der Minister, der darauf hinwies, dass seine Priorität darin bestehe, sich voll und ganz auf die Umsetzung dieser Änderungen zu konzentrieren.