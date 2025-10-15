Juanma Moreno ernennt Antonio Sanz zum neuen andalusischen Gesundheitsminister

Héctor Barbotta Sevilla Mittwoch, 15. Oktober 2025 Teilen

Der Minister der Präsidentschaft der andalusischen Regionalregierung, Antonio Sanz, wird fortan das regionale Gesundheitsministerium leiten. Der Präsident der Junta de Andalucía, Juanma Moreno, gab am heutigen Mittwoch bekannt, dass die Nummer zwei in der Regierung nun der Regionalminister für Gesundheit, Präsidentschaft und Notfälle sein wird. Die Änderung wird möglicherweise einige kleinere Anpassungen in der Struktur der Exekutive erzwingen.

Sanz wird also das Ressort leiten, das sich in der laufenden Legislaturperiode als das unbeständigste erwiesen hat. Es ist die erste Legislaturperiode, in der die Volkspartei mit einer absoluten Mehrheit regiert und in der er die größte politische Krise der laufenden Wahlperiode bewältigen muss.

Moreno begründete seine Ernennung mit Sanz' Managementerfahrung und seiner Arbeits- und Dialogfähigkeit. Sanz ist die dritte Person, die das andalusische Gesundheitsministerium in dieser Legislaturperiode bekleidet, nachdem Catalina García in der ersten Hälfte der Wahlperiode die Nachfolge von Rocío Hernández angetreten hat, die aufgrund der Krise, die durch die Misserfolge im Brustkrebs-Screening-Programm ausgelöst wurde und zu ihrer Entlassung führte, kaum 15 Monate im Amt war.

Die Ernennung von Sanz stellt eine durchschlagende Änderung der Kriterien für die Leitung des Gesundheitsministeriums dar. Es war nicht bekannt, ob Moreno sich erneut für ein technisches Profil entscheiden würde, wie die vorherige Ministerin, oder ob er jemanden mit einem eher politischen Profil wählen würde, um das Ministerium mit dem größten Budget in der andalusischen Verwaltung zu leiten, aber auch dasjenige, das dem Präsidenten in dieser Legislaturperiode seiner absoluten Mehrheit die meisten Kopfschmerzen bereitet hat.

Die Ernennung des Ministers für das Präsidialamt, der dieses Amt ebenso wie das für Notfälle innehaben wird, zeigt, dass ein eindeutig politisches Profil gewählt wurde, möglicherweise das politischste des gesamten EZB-Rates, und lässt den Schluss zu, dass die andalusische Regierung der Meinung ist, dass die Art der Probleme im andalusischen Gesundheitsdienst (SAS) Entscheidungen erfordert, die eher politischer als technischer Natur sind.

Sanz übernimmt damit ein Ministerium, das seit den Tagen der sozialistischen Regierungen im Zentrum eines Wirbelsturms steht, aus dem es sich in den letzten Jahren nicht befreien konnte, zunächst wegen der Pandemie, dann wegen der Wartelisten und der Probleme in der Primärversorgung und in jüngster Zeit wegen der Krise des Brustkrebsvorsorgeprogramms.

Der neue Minister steht vor der dringenden Aufgabe, eine rasche und wirksame Lösung für dieses Problem zu finden und den von der Junta am selben Tag angekündigten Schockplan erfolgreich umzusetzen, an dem Juanma Moreno die Entlassung von Hernández bekannt gab.

Der Präsident erklärte, dass weitere ergänzende Maßnahmen ergriffen würden, und räumte ein, dass es im Gesundheitsministerium zu weiteren Rücktritten kommen werde, eine Aufgabe, die auch der neue Minister übernehmen müsse.

In der Woche nach dem Weggang von Rocío Hernández wurde das regionale Gesundheitsministerium vorübergehend von Antonio Sanz geleitet, der an diesem Wochenende auch weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Verwaltung anderer Krebsvorsorgeprogramme ankündigte. Inzwischen ist bekannt, dass Sanz selbst für die Verwaltung dieser Änderungen zuständig sein wird.