Spanien und Marokko erwarten mehr als 3,5 Millionen Passagiere für 'Operación Estrecho'

Die Operation «Operación Estrecho», wie die Reisewelle der in Spanien und Frankreich lebenden Marokanner, die für den Sommerurlaub mit dem Auto in ihr Heimatland fahren, genannt wird, verzeichnet in diesem Jahr vorrausichtlich einen Anstieg der Passagierzahlen um 4 bis 5 Prozent auf über dreieinhalb Millionen. Dies sind die Prognosen des spanischen Innenministeriums für die 36. Auflage dieser Operation, die wie in jedem Jahr seit 1986 vom 15. Juni bis 15. September laufen wird.

Die Prognosen, die bei einem Treffen von Regierungsvertretern beider Länder am Mittwoch in Cádiz bekannt gegeben wurden, sehen insgesamt 12.012 Fahrten von Fähren zwischen dem europäitschen und afrikanischen Kontinent voraus, 8,4 Prozent mehr als im Vorjahr.

Das Treffen diente der Koordinierung der von beiden Ländern vorbereiteten Vorkehrungen zur Steuerung der Bewegungsströme zwischen den beiden Kontinenten, die im Falle Spaniens im Sonderplan des Zivilschutzes enthalten sind, in dem die Einzelheiten der von Spanien und Marokko vorbereiteten Operation festgelegt sind.

Mit diesem Sonderplan werden drei Hauptziele verfolgt: Unterstützung der Reisenden mit allem, was sie während ihrer Reise durch Spanien benötigen, Gewährleistung eines flüssigen Verkehrs auf den nationalen Straßen und Verkürzung der Wartezeiten in den Einschiffungshäfen.

Es wird ein Anstieg der Zahl der Fahrzeuge um 5 Prozent und der Zahl der Fahrgäste um 4 Prozent erwartet.

An der Operation beteiligen sich 20 Organe von Zentralregierung, Landesregierungen und einzelnen Städten sowie neun Seehäfen - Melilla, Ceuta, Valencia, Algeciras, Almería, Motril, Málaga, Tarifa und Alicante - und mehr als 29.000 Personen: Angehörige der staatlichen Sicherheitskräfte, Gesundheitspersonal, Mitarbeiter des Roten Kreuzes, Sozialarbeiter und Übersetzer.

Vorhersage

Die Teilnehmer des Treffens rechnen bei den Fahrzeugen, die in diesem Jahr im Rahmen der Aktion durch Spanien fahren werden, einen Anstieg um fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 847.429 Fahrzeuge registriert wurden, und bei den Fargästen einen Anstieg um vier Prozent, nachdem 2024 3.442.770 registriert wurden.

Bei dem Treffen am Mittwoch sagte die Staatssekretärin des Innenministeriums, Susana Crisóstomo, dass die Operación Estrecho «ein Beispiel für die gute Koordinierung zwischen den Nachbarländern und für die großartige Vorbereitungsarbeit beider Seiten» sei.