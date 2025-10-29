Starke Regenfälle mit einem Verletzten in Huelva und mehr als 500 Zwischenfällen in Andalusien

C. P. S. Huelva Mittwoch, 29. Oktober 2025 Teilen

Der andalusische Notdienst hat mehr als 500 Vorfälle im Zusammenhang mit den schweren Regenfällen , die die Region in den letzten Stunden getroffen haben. In der Provinz Huelva hat der staatliche Wetterdienst AEMET die Warnung von Rot auf Orange herabgestuft, die bis neun Uhr abends gelten wird, und die Junta hat die Stufe 1 des Hochwasserrisikoplans aktiviert. Darüber hinaus wurde eine Person durch den Einsturz einer Terrassenkonstruktion in Gibraleón verletzt, und in einigen Gemeinden der Provinz sind mehrere Personen in Autos und Häusern eingeschlossen.

Eines der am stärksten von diesem Wetterphänomen betroffenen Gebiete ist die Gemeinde Isla Cristina, wo es nach Angaben des Bürgermeisters zu zahlreichen Zwischenfällen kam, weil ein Meersstrom Mauern und Bäume zum Einsturz brachte und Straßen und Häuser überflutete. Auch mehrere Häuser wurden überflutet, und Feuerwehrleute und Gemeindebedienstete sind damit beschäftigt, das Wasser abzuleiten.

Wie der Notruf 112 ausführte, wurden die Warnungen seit 09 Uhr an der Küste von Huelva ausgelöst, hauptsächlich in den Gemeinden Ayamonte, Isla Cristina und Lepe und in geringerem Umfang in Villablanca, Cartaya und San Bartolomé de la Torre. Die meisten Anrufe betrafen Überschwemmungen von Innenhöfen, Häusern, Garagen, öffentlichen Straßen und Geschäften sowie Probleme mit dem Abwassersystem und herabfallende Baumstämme.

Der bemerkenswerteste Vorfall war der Einsturz einer Terrassenkonstruktion in Gibraleón, bei dem eine Person verletzt wurde. Der kleine Tornado, der dieses Gebiet heimgesucht hat, hat Dächer angehoben, Hochspannungsmasten verschoben und Kabel gebrochen, und in all diesen Gebieten wurden Maßnahmen ergriffen, indem sie durch das Flussufer abgeschirmt wurden.

In Villablanca waren zwei Menschen in einem Haus eingeschlossen, in Cartaya wurde die Schule Juan Ramón Jiménez überflutet und Zeugen berichteten, dass das Wasser in einem Geschäft in der Calle Punta Umbría in Ayamonte kniehoch stand. In der Stadt Huelva wurde ein Lagerhaus im Industriegebiet La Paz überflutet, in der Calle Cristo stürzte ein Baum auf ein Dach, und in der Avenida Santa Marta überschwemmte das Wasser die Plaza Pensamiento und Häuser.

Auf der Straße H-9013, die San Bartolomé de la Torre mit Cartaya verbindet, hat sich Wasser angesammelt, und in Isla Cristina hat der Fall eines Stromkabels die Straße HU-3300 überquert.

In der Provinz Huelva wurden die territorialen Notfallpläne (PTEL) in zwölf Gemeinden aktiviert: Ayamonte, Beas, Cartaya, Castaño del Robledo, Cortegana, Encinasola, Higuera de la Sierra, Isla Cristina, Lepe, Punta Umbría, Rosal de la Frontera, Villablanca. Diese kommen zu den fünf bereits in Sevilla geltenden hinzu: Osuna, Utrera, Castilblanco de los Arroyos, Pilas und San Juan de Aznalfarache.

Der Verbund der Feuerwehr der Provinz Huelva hat an diesem Mittwoch rund dreißig Einsatzkräfte in den südlichen Teil der Provinz entsandt, um sich um die zahlreichen Zwischenfälle zu kümmern, die durch die starken Regenfälle der letzten Stunden verursacht wurden, sowie um einen kleinen Tornado in der Gegend von Gibraleón. Der stellvertretende Einsatzleiter des Verbunds, Joaquín Marfil, erklärte, dass die Situation am frühen Morgen mit mehreren Anrufen aus dem Gebiet der Westküste von Huelva begann, wo starke Regenfälle zu Überschwemmungen in vielen Gebäuden geführt haben.

In der Provinz Sevilla, in der sevillanischen Gemeinde Pilas, wurde das Grundschulzentrum in der Straße Bodegas überflutet. In Camas drang das Wasser auch in das Kinder- und Grundschulzentrum in der Calle Virgen de las Angustias ein. Die starken Windböen haben auch in den Gemeinden Aljarafe und der Hauptstadt Sevilla zu fast hundert Zwischenfällen geführt, wobei keine Verletzten gemeldet wurden. Auch zahlreiche Fahrzeuge wurden durch herabfallende Äste und Bäume beschädigt.

In Carmona hat der Wind das Dach eines Hauses in der Calle García Lorca weggefegt, und der Regen hat ein Altersheim in der Calle Rosa überflutet und eine Mauer auf einen Mann in der Calle Torrepalma stürzen lassen. In Gelves stürzte ein großer Baum auf den Hof eines Kindergartens in der Calle Nuestra Señora de Gracia, aber es wurden keine Verletzten gemeldet.