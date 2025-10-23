Sturm Benjamin erreicht Spanien - Andalusien bleibt davon verschont und erwartet weiterhin hohe Temperaturen

Isabel Méndez Málaga Donnerstag, 23. Oktober 2025 Teilen

Nach Alice ist nun Benjamin an der Reihe. Der neue Sturm mit großen Auswirkungen erreicht Spanien, und die staatliche meteorologische Agentur (Aemet) sagt voraus, dass er in den nächsten Tagen vor allem im Norden des Landes Winde von mehr als 100 Stundenkilometern, Regen und niedrige Temperaturen bringen wird.

Wie wird er sich auf Andalusien auswirken? Den Prognosen zufolge wird die Region von den ersten Auswirkungen dieses Sturmtiefs verschont bleiben. In den nächsten Tagen werden die Temperaturen hoch bleiben, und in der Provinz Málaga werden bis Samstag Höchsttemperaturen zwischen 32 und 34 Grad erwartet, während sie in Huelva, Córdoba, Sevilla und Granada ebenfalls über 30 Grad liegen werden.

Im Rest des Landes wird Benjamin jedoch in den kommenden Tagen in weiten Teilen der Halbinsel «sehr starke» Windböen und im Norden der Halbinsel Wellen verursachen, die über sieben Meter hoch sein könnten. Der Sprecher von Aemet, Rubén del Campo, wies darauf hin, dass die Sturmböen im Nordwesten der Halbinsel heftige Regenfälle, sehr starke Windböen von mehr als 100 Kilometern pro Stunde (km/h) und erhebliche Seestürme an den Küsten Galiciens und der Kantabriens verursachen werden, mit Wellen, die sieben oder acht Meter überschreiten können. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Europa Press werden die Temperaturen im Norden ab Donnerstag sinken, während sie im Süden bis Samstag mit Höchstwerten von 34ºC hoch bleiben werden.

Del Campo hat vorausgesagt, dass das Land am Freitag nicht mehr unter dem Einfluss von «Benjamin» stehen wird, aber am Wochenende könnten die Ankunft neuer Fronten und die Bildung neuer Sturmböen im Mittelmeerraum für Regen in großen Teilen des Landes sorgen.

Starke Windböen erwartet

Am Donnerstag wird eine mit «Benjamin» verbundene Kaltfront von West nach Ost über die Halbinsel ziehen und in weiten Teilen des Nordens und der Mitte Regen hinterlassen. Die stärksten Niederschläge werden in Südgalizien und in den westlichen Pyrenäen auftreten, die nach dem Durchzug der Front aufhören und das Mittelmeer nicht erreichen werden. Der Wind wird vor allem im Norden, in der Mitte und im Osten der Halbinsel sowie auf den Balearen sehr stark sein. Darüber hinaus wird der Seesturm an den nördlichen Küsten Wellen hinterlassen, die 7 Meter überschreiten können, und sogar in einigen Teilen Kantabriens und des Baskenlandes können sie 8 Meter überschreiten.

Die Temperaturen werden am Donnerstag in der nördlichen Hälfte des Landes deutlich sinken, und in den Pyrenäen kann man in 1.400 Metern Höhe sogar einige Schneeflocken sehen. Im Süden werden die Temperaturen jedoch ansteigen, wobei ein deutlicher Kontrast zwischen Nord und Süd besteht: Während Murcia 32-34ºC erreichen könnte, werden in Städten wie Burgos, Lugo oder León kaum 15ºC erreicht.

Mit Blick auf den Freitag sagte Del Campo, dass das Land weiterhin dem Durchzug von Fronten ausgesetzt sein wird, die mit atlantischen Sturmböen verbunden sind. Obwohl Del Campo sagte, dass es für diesen Tag «erhebliche Unsicherheiten» gibt, könnten sich die Regenfälle hauptsächlich auf Gebiete im äußersten Norden und im Zentrum der Halbinsel konzentrieren, während die Mittelmeerküste weitgehend davon verschont bleibt.

Verregnetes Wochenende

Am Wochenende wird der Durchzug von Fronten, die mit neuen atlantischen Sturmböen verbunden sind, und die Bildung von Tiefdruckgebieten im Mittelmeerraum zu instabilem Wetter mit Niederschlägen in weiten Teilen des Landes führen. Am Samstag werden die Regenfälle vor allem den Norden und die Mitte der Halbinsel betreffen und in einigen Gebirgsregionen ergiebig sein, während es am Sonntag im Kantabrischen Meer und in Gebieten im Süden und Osten der Halbinsel sowie auf den Balearen regnen wird.

Auch am Samstag werden die Temperaturen im Norden sinken, während sie im Süden ansteigen, wobei ein deutlicher Kontrast zwischen den beiden Regionen besteht: Städte wie Huesca und Burgos erreichen nicht einmal 15ºC, während im Guadalquivir-Tal die Temperaturen auf über 30-32ºC steigen werden.

Am Sonntag wird es jedoch in den meisten Teilen des Landes einen Temperaturrückgang geben, mit für die Jahreszeit kühlen Temperaturen im Norden, die zwischen 3 und 5ºC unter der Norm liegen, während sie im Süden für die Jahreszeit normal sind, nachdem sie in den vergangenen Tagen zwischen 5 und 10ºC über der Norm lagen.