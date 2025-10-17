Almuñécar schreibt Projekt aus für ersten großen Spielplatz Andalusiens für Kinder mit Autismus und ADHS

Mercedes Navarrete Almuñécar Freitag, 17. Oktober 2025 Teilen

Almuñécar hat einen ehrgeizigen Traum: die erste Gemeinde in Andalusien zu werden, die einen großen Spielplatz für Kinder einrichtet, die die Welt anders verarbeiten als die Mehrheit oder auf andere Weise lernen. Es handelt sich um Kinder mit neurologischen Entwicklungsstörungen wie Autismus, ADHS oder Legasthenie. Wenn die Pläne des Rathauses bald verwirklicht werden, werden sie an der Costa Tropical ein speziell für sie konzipiertes Spielparadies haben.

«Heute machen wir einen historischen Schritt in Richtung Inklusion und Chancengleichheit», sagte der Bürgermeister von Almuñécar, Juanjo Ruiz Joya, nachdem er bestätigt hatte, dass die Stadtverwaltung die Ausarbeitung des Projekts für diesen ersten neurodivergenten Spielplatz ausgeschrieben hat. Dieser Spielplatz soll nicht nur in der Provinz Granada, sondern in ganz Andalusien eine Vorreiterrolle spielen, da andere Gemeinden wie Mijas ähnliche Initiativen haben, die sich jedoch speziell an Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung richten und nicht so umfangreich sind wie das Projekt aus Almuñécar. Die Herausforderung des künftigen Parks besteht darin, dafür zu sorgen, dass alle Kinder unter gleichen Bedingungen spielen können.

Der neue Spielplatz ist auf dem städtischen Gelände des ehemaligen Kinos Auditòrium in der Avenida Europa geplant, und der Stadtrat hat mit der Bereitstellung von 61.174 Euro für die Ausarbeitung des Projekts den ersten Schritt zur Finanzierung getan. Das geschätzte Grundbudget für die Arbeiten beträgt 570.000 Euro.

Den technischen Spezifikationen zufolge wird der künftige Spielplatz ein Maßstab für Zugänglichkeit, sensorische Integration und angepasstes Design sein und Spielbereiche mit spezifischen Farbschemata und Bodenbelägen, sensorischen Elementen, beruhigenden Bereichen, Bereichen für die motorische Stimulation, angepasster Beschilderung, nicht-invasiver Umgebungsbeleuchtung und ein sicheres Umfeld umfassen, um Interaktion, Konzentration und Spaß für Kinder mit neurodiversen Erkrankungen und ihre Familien zu fördern.

«Dieser Spielplatz ist viel mehr als ein städtisches Projekt. Er ist eine Verpflichtung gegenüber den Familien und den Kindern, die ihn am meisten brauchen. Dank der Arbeit und der Bitten von Vereinen wie Aloha und Asinal beginnen wir heute, eine gerechte und notwendige Forderung in die Tat umzusetzen», erklärte der Bürgermeister von Almuñécar-La Herradura, Juan José Ruiz Joya, mit Zufriedenheit.

Ruiz Joya versicherte auch, dass die Stadtverwaltung «alle notwendigen Mittel bereitstellen wird, um den Spielplatz so schnell wie möglich zu verwirklichen». Der Vertrag umfasst die Ausarbeitung des Bauprojekts, die Gesundheits- und Sicherheitsstudie, das Projektmanagement und die Gesundheits- und Sicherheitskoordination und hat eine Laufzeit von zehn Wochen ab seiner Vergabe.

«Der neue Neurodivergenz-Spielplatz wird ein Symbol für das Engagement der Gemeinde für Inklusion, Zugänglichkeit und soziale Innovation sein, das die Lebensqualität der Kinder und ihrer Familien verbessert und die Führungsrolle von Almuñécar in der öffentlichen Politik, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt, unterstreicht», so der Bürgermeister.