Bande von bewaffneten Drogenhändlern an der Küste Granadas in einem gemeinsamen Großeinsatz zerschlagen

Die große Drogenbande an der Küste Granadas wurde in einem gemeinsamen Großeinsatz zur Strecke gebracht.

C. L. Motril Montag, 28. Juli 2025

Großeinsatz zur Drogenbekämpfung an der Küste Granadas unter dem Namen «Nazarí 2 Redman»: Die Guardia Civil hat in Zusammenarbeit mit der Nationalpolizei und dem Zollüberwachungsdienst der Steuerbehörde eine kriminelle Organisation zerschlagen, die sich dem Drogenhandel an der Küste der Provinz Granada verschrieben hatte.

Die Beamten beschlagnahmten 360 Kilo Haschisch, eine Schusswaffe, 21 Mobiltelefone, 7660 Liter Benzin, 1928 Zigarettenschachteln, 2 Mikrokameras, 1 Speichermedium, 47.310 Euro, ein Boot und ein Auto.

Sechs Personen wurden wegen krimineller Vereinigung, Verstoßes gegen die öffentliche Gesundheit, Schmuggels und illegalen Waffenbesitzes in den Städten Albuñol, La Guapa-Polopos, Sorvilán, Motril und Adra (Almería) festgenommen.

Die Ermittler des Teams für organisierte Kriminalität und Drogenbekämpfung (EDOA) der Kriminalpolizeieinheit der Guardia Civil von Granada führten diese Operation in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizeibrigade der Nationalpolizei von Motril und dem Zollüberwachungsdienst von Motril durch, nachdem sie im vergangenen September mehrere Lieferwagen mit einer großen Menge an Kraftstoffkanistern entdeckt hatten. Dies brachte sie auf die Spur einer kriminellen Gruppe, die Schiffe mit Treibstoff für den Drogenhandel versorgte. Im Laufe der Ermittlungen identifizierten die Beamten die Mitglieder dieser kriminellen Gruppe, die an der Ostküste Granadas ansässig ist und neben dem Schmuggel auch Drogen auf dem Seeweg transportiert.

Die Ermittler entdeckten, dass sie ein Lagerhaus in der Stadt Torvizcón als Drogenversteck nutzten. In der ersten Phase, die Anfang dieses Monats durchgeführt wurde, durchsuchten die Ermittler das Lagerhaus, wo sie 360 Kilo Haschisch, eine Pistole und zwei Mobiltelefone fanden.

Am 18. Juli wurde eine zweite Phase dieser Operation durchgeführt, als die Agenten der EDOA-Costa der Guardia Civil von Granada zusammen mit der Kriminalpolizei der Nationalpolizei von Motril und dem Zollüberwachungsdienst von Motril 8 Durchsuchungen in verschiedenen Orten an der Küste im Osten Granadas durchführten und 6 Personen festnahmen.

Nach ihrer Verurteilung wurden fünf von ihnen inhaftiert, der sechste wurde nach Zahlung einer Kaution freigelassen.