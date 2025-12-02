Migranten an die Küste Granadas geschleust: 14 Festnahmen

Europa Press Granada Dienstag, 2. Dezember 2025 Teilen

Das Gericht von Granada hat 14 Mitglieder eines Netzwerks, das zwischen 2019 und 2020 zahlreiche Einwanderer marokkanischer Herkunft nach Spanien geschleust hat, zu Haftstrafen verurteilt. Die «Simpapeles» konnten die Grenze passieren, indem sie legale Aufenthaltsgenehmigungen vorwiesen, die von anderen Landsleuten verkauft wurden, mit denen sie eine gewisse körperliche Ähnlichkeit hatten.

Alle Angeklagten wurden in Marokko geboren und lebten in den Städten Motril und Torrenueva Costa. Dort waren sie damit beauftragt, Verwandte oder Personen aus ihrem Freundeskreis ausfindig zu machen, die ihren Reisepass oder ihre Aufenthaltsgenehmigung an die Drahtzieher des Komplotts verkaufen wollten.

Diese übergaben die Dokumente nach Marokko, wo sie sie gegen Zahlung hoher Geldbeträge zwischen 14.000 und 20.000 Euro an irreguläre Einwanderer weitergaben, wie es in dem Urteil heißt.

Sie taten so, als seien sie Amtsinhaber

In Begleitung eines oder mehrerer Mitglieder der Gruppe reisten die Migranten nach Spanien, legten bei den Grenzkontrollen ihre Papiere vor und gaben sich als deren tatsächlichen Eigentümer aus.

Um eine erfolgreiche illegale Einreise zu gewährleisten, wurde ein physischer Abgleich zwischen dem Migranten und dem rechtmäßigen Passinhaber vorgenommen. Sobald die Einreise nach Spanien gelungen war, wurden die Dokumente an die Mitglieder der Bande zurückgegeben und für andere irreguläre Migranten weiterverwendet.

Auf diese Weise verschaffte der Angeklagte zahlreichen nicht identifizierten Landsleuten sowie den Nichten einiger von ihnen Zugang zu Spanien.

Die Angeklagten räumten den Sachverhalt am Verhandlungstag ein und akzeptierten die Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren wegen fortgesetzter Straftaten gegen die Rechte ausländischer Staatsbürger und der Verwendung falscher Dokumente, wobei der mildernde Umstand der ungebührlichen Verzögerung berücksichtigt wurde.