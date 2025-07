Polizei und die Feuerwehr retten das Leben einer 91-jährigen Frau in Almuñécar

Die örtliche Polizei und die Feuerwehr von Almuñécar retteten das Leben einer 91-jährigen Frau, die seit Tagen am Boden lag.

Die Ortspolizei und die Feuerwehr von Almuñécar haben an diesem Wochenende das Leben einer 91-jährigen Frau gerettet, die mehrere Tage lang hilf- und regungslos auf dem Boden ihres Haus in der Calle Tetuán neben dem Postamt in Gefahr gelegen hatte.

Der Vorfall ereignete sich nach einem Hinweis eines in Madrid lebenden Neffen, der sich Sorgen machte, weil er auf die Anrufe, die er seit mehreren Tagen bei seiner 91-jährigen Tante getätigt hatte, keine Antwort erhielt und befürchtete, dass ihr etwas zugestoßen sein könnte. Als die Beamten der Ortspolizei von Almuñécar vor dem Haus eintrafen, stellten sie fest, dass die Frau aus ihrer Wohnung heraus auf ihre Rufe hin antwortete, aber nicht in der Lage war, die Tür zu öffnen oder sich zu bewegen. Nachdem sie die Feuerwehr von Almuñécar um Unterstützung gebeten hatten, verschafften sie sich über eine Leiter vom Balkon aus Zugang zum Inneren des Hauses.

Dort fanden sie die Frau auf dem Boden liegend, ohne Essen und Trinken, dehydriert und unfähig, sich aus eigener Kraft zu bewegen. Offenbar lag sie dort schon seit einigen Tagen. Sie wurde schnell von den medizinischen Diensten versorgt und mit einem Krankenwagen in das Regionalkrankenhaus Santa Ana de Motril gebracht.

Die Stadträtin für öffentliche Sicherheit von Almuñécar, Mª Carmen Martín Orce, bedankte sich öffentlich bei der örtlichen Polizei und der Feuerwehr «für ihr schnelles und effizientes Eingreifen, das entscheidend dazu beigetragen hat, das Leben dieses Nachbarn zu retten».

Martín Orce fügte hinzu, dass «Fälle wie dieser zeigen, wie wichtig es ist, über gut koordinierte und gut ausgebildete Sicherheits- und Rettungskräfte zu verfügen. Auch die Nachbarschaft sollte wachsam sein, insbesondere wenn es um allein lebende ältere Menschen geht».