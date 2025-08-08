Höhlenmalereien, kühles Wasser und viel Natur - ein Rundweg in Moclín in der Provinz Granada

Alberto Flores Moclín Freitag, 8. August 2025 Teilen

Obwohl es heutzutage immer schwieriger wird, sie zu finden, gibt es in der Provinz Granada noch immer magische Orte, die im Sommer nicht überlaufen und voller Touristen sind. Einer dieser versteckten Schätze liegt nur 40 Minuten von der Provinzhauptstadt entfernt und bietet einen Spaziergang durch Höhlen mit Malereien aus der Jungsteinzeit, Stege, Hängebrücken und sogar eine Burg..

Es handelt sich um die sogenannte Ruta del Gollizno, einen Rundweg, der sich perfekt eignet, um die Geschichte von Moclín kennenzulernen. Er ist etwa acht Kilometer lang und kann in etwa dreieinhalb Stunden zurückgelegt werden. Da er leicht zu bewältigen ist, kann man die Tour auch mit Hunden und Kindern unternehmen. Um der Sommerhitze zu entgehen und die Tour angenehmer zu gestalten, sollte man jedoch unbedingt früh aufstehen, um die Route in den Morgenstunden zu beginnen.

Der Startpunkt der Route befindet sich in der Calle Real, von wo aus man die Calle Esperanza bis zum Ende der Gemeinde hinuntergeht. Von dort aus beginnt ein Spaziergang auf einem steilen Weg, der durch die Berge und Pinienwälder bis zur Ortschaft Olivares führt. Auf dem Weg hinunter zum Dorf genießt man einen beeindruckenden Blick auf das Tal des Flusses Velillos, das von einem großen Olivenhain umrahmt ist.

Nachdem man Olivares durchquert hat, ist es Zeit, sich in die Tajos de la Hoz zu begeben, eine natürliche, vom Wasser ausgehöhlte Schlucht, die die Wanderer zur alten Presa de la Luz führt, einer Brücke, über die man den Spaziergang fortsetzen kann und die zu einem kleinen Hain führt, einem perfekten Ort, um eine Pause einzulegen und etwas zu trinken.

Der nächste Punkt der Route führt zur Quelle Fuente de Corcuela und weiter zu den Höhlenmalereien von Corcuela aus der Jungsteinzeit. Wenn Sie die Route fortsetzen, gelangen Sie wieder in die Ortschaft Moclin, wo die Ruta del Gollizno endet. Sobald Sie in der Gemeinde angekommen sind, sollten Sie unbedingt durch die Straßen schlendern und die Kirche Nuestra Señora de la Encarnación, die Casa del Pósito und die Burg von Moclín besuchen.

Anfahrt zum Ausgangspunkt der Route

Der Ausgangspunkt der Ruta del Gollizno befindet sich in Moclín, einer Gemeinde 33 Kilometer von Granada entfernt. Die Anfahrt erfolgt über die Landstraße N-432 in Richtung Córdoba, die Fahrt von Granada aus dauert etwa 40 Minuten..