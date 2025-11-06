Internationales Jazz-Festival Málaga bietet vier kostenlose Konzerte lokaler Musiker

Beatrice LavalleMálaga Donnerstag, 6. November 2025 Teilen

Normalerweise wird das Internationale Jazz-Festival Málaga von der Reihe 'Jazz en tu Zona' begleitet, das über mehrere Wochen hinweg Konzerte lokaler Band in den Stadtteilen bietet. Dieses Jahr ist diese Initiative auf vier Konzerte geschrumpft, die an zwei Tagen an zwei Austragungsorten veranstaltet werden. Das Auditorio Curro Román im Stadtteil El Palo wird am 8. November um 13 Uhr ein Konzert der Balkan-Latin -Jazz-Band El Gremio beherbergen. Am 9. November, ebenfalls um 13 Uhr, tritt hier der Schlagzeuger Dani Domínguez auf, der von dem Pianisten Jose Carra, dem Kontrabassisten Camil Arcarazo und Víctor Colomer an der Posaune begleitet wird.

Auf dem Platz vor dem Cervantes-Theater wird am 8. November um 18 Uhr der Rapper und Saxofonist Escandaloso Xpósito, der schon im vergangenen Jahr mit seinem Projekt Kase.O Jazz Magnetism bei den Parallel-Konzerten zum Jazz-Festival zu sehen war. Am 9. November um 18 Uhr wird der Pianist José Carra auf der Plaza de Jerónimo Cuervo sein neues Projekt in Zusammenarbeit mit der Sängerin Carmen Lancho präsentieren. Mit von der Partie sind zudem der Kontrabassist Camil Alcarazo und der Schlagzeuger Raj Jayaweera.

Im Cervantes-Theater werden währendessen bis zum 10. November internationale Jazz-Stars wie etwa Cécile McLorin Salvant, Al di Meola oder Avishai Cohen auftreten.

Playa Virginia, Stadtteil El Palo. 8. und 9. November, jeweils um 13 Uhr. Eintritt frei.