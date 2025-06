Sandra García-Sanjuán: «Starlite ist wie ein Tunnel, aus dem man erneuert herauskommt»

MARÍA ALBARRALB Marbella Donnerstag, 12. Juni 2025 Compartir

«Starlite ist wie ein Tunnel, in den die Menschen mit ihren Problemen kommen, und sobald sie in die Atmosphäre eintauchen, vergessen sie sie, lassen sich fallen und verbinden sich mit der Magie, die dort entsteht, und kommen schließlich erneuert, mit Energie und Kraft heraus». Mit diesen Worten beschreibt Sandra García-Sanjuán, Gründerin und Geschäftsführerin dieses außergewöhnlichen Boutique-Festivals, das Erlebnis, das jeden Sommer im Steinbruch von Nagüeles in Marbella geboten wird. Kurz vor dem Start des ersten Konzerts der diesjährigen Ausgabe sprach die Unternehmerin mit der Zeitung SUR, um die Neuheiten anzukündigen und die Arbeit dieser großen Familie zu erläutern, die über den musikalischen oder geschäftlichen Bereich hinausgeht.

«Wir müssen ein Vermächtnis hinterlassen. Wir alle, die wir hierher kommen, haben eine Mission, und ich glaube, dass mein Teil von allem ist, was wir bei Starlite tun, und ich beziehe mich nicht auf die unternehmerische Tätigkeit, sondern auf die soziale Arbeit, mit der wir zu einer etwas besseren Welt beitragen können», versichert García-Sanjuán. «Wir sind nicht nur ein Konzertveranstalter, sondern eine Familie, die wächst, die Liebe gibt und die die Fähigkeit hat, einzigartige und glückliche Momente zu schaffen», fügt sie hinzu. Diese magische Atmosphäre, die im Steinbruch von Nagüeles entsteht, hat vielen bedürftigen Personen geholfen. Auch über die von der Starlite Foundation durchgeführten Projekte oder die jährlich stattfindende Wohltätigkeitsgala hinaus hat die musikalische Erfahrung vielen Menschen geholfen, schwierige Lebensumstände zu überwinden oder zu lindern. «Die Konzerte selbst waren Medizin für viele leidende Herzen. Es ist uns eine Freude, mit Vereinen zusammenzuarbeiten, die Menschen in großen Schwierigkeiten helfen, dieses Erlebnis zu genießen», sagt die Unternehmerin. So konnten Frauen, die durch den Verein Betania aus dem Menschenhandel und der sexuellen Ausbeutung gerettet wurden, ein Konzert von Farruko besuchen, den Künstler treffen und einige Zeit mit ihm verbringen, wobei alle Sicherheitsmaßnahmen zur Wahrung ihrer Anonymität getroffen wurden.

Ebenso spendete das Unternehmen Esteban Rivas Busse, um eine Gruppe von Frauen aus andalusischen Frauenhäusern nach Madrid zu bringen, wo sie das Weihnachtskonzert Starlite mit der Sängerin Vanesa Martín genießen konnten. «Wir haben Patienten aus den Heimen der Vereinigung Aladina, die sich um krebskranke Kinder kümmert, zu den Konzerten von Sebastián Yatra und Camilo gebracht. Es ist sehr bewegend, diese Momente der Freude mit ihnen zu teilen und zu wissen, dass wir ihnen ein kleines Stück Glück bringen», so García-Sanjuán.

Viele Anekdoten

Bekannter als die philanthropischen und karitativen Aspekte des Festivals ist die Qualität der Künstler, die Jahr für Jahr in den Steinbruch von Nagüeles kommen, und die, sobald sie die Bühne in Marbella betreten, zurückkehren und Teil dieser großen Familie werden wollen. «Starlite vereint die Seelen und lässt uns miteinander in Verbindung treten, indem es eine so schöne Atmosphäre schafft, dass Situationen entstehen, die wir uns nie hätten vorstellen können», kommentiert García Sanjuán , während sie sich an einige der einzigartigen Anekdoten erinnert, die sie in Marbella erlebt hat. «Es ist unglaublich, wie bei einem Niña-Pastori-Konzert Carlos Santana spontan auftaucht und Gitarre spielt oder Alejandro Sanz einen Preis erhält und plötzlich anfängt zu singen und Marta Sánchez und Antonio Carmona im Chor mitsingen, während Sara Baras tanzt», erzählt sie.

Was die diesjährige Ausgabe betrifft, so wird einer der herausragendsten Künstler, der im Steinbruch von Marbella auftreten wird, Will Smith am 26. Juli sein. «Letztes Jahr kam er zur Gala und war von der Atmosphäre begeistert. Er hat hier India Martínez kennengelernt, und die beiden haben daraufhin zusammengearbeitet», sagt García-Sanjuán begeistert. Scorpions, Duran Duran, Albano und Romina Power und Alejandro Fernández sind nur einige der großen Künstler der diejährigen Ausgabe.

Eine schier unendliche Liste großer Stars beim Starlite Festival

Málaga - B. Lavalle. Über Monate hinweg hat das Starlite-Festival, das am 13. Juni mit einem Konzert der Sängerin Emilia beginnt, wohldosiert die Teilnehmer seiner diesjährigen Ausgabe bekanntgegeben und so die Vorfreude auf das Festival mit der größten internationalen Präsenz in der Provinz Málaga geschürt. Auch dieses Jahr werden neben bekannten spanischen und lateinamerikanischen Künstlern auch wieder viele internationale Stars mitwirken. So werden etwa das in den 1970er und 80er Jahren so erfolgreiche Funk- und Soul-Ensemble Kool & The Gang (27. Juni); der New Yorker Sänger mit puertoricanischen Wurzeln Marc Anthony (3. und 4. Juli), die schwedische Hard-Rock-Band Europe (8. Juli), die britische Pop-Rock-Band Duran Duran (9. Juli) oder der Sänger Seal (10. Juli) zu sehen sein. Im Juli werden zudem der Puertoricaner Gilberto Santa Rosa (11. Juli), das britische Elektropop-Duo Pet Shop Boys (16. Juli), die argentinische Pop-Band Erreway (17. Juli), die irische Pop-Rock-Band The Script (19. Juli), die deutsche Hard-Rock-Band Skorpions (21. Juli), die britische Reggae-Band UB 40 (22. Juli), die durch ihre Opern-Pop-Fusion bekannte Gruppe Il Divo (25. Juli), der nordamerikanische Schauspieler und Musiker Will Smith (26. Juli), die unverwüstliche Surf-Popband The Beach Boys (28. Juli), die französische Sängerin Zas (29. Juli) und die britische Indie-Band The Kooks (30. Juli) auftreten.

Im August geht das Staraufgebot mit Künstlern wie etwa dem Gitarristen Santana (3. August), der Flamenco-Pop-Band Gipsy Kings (4. August) , dem Sänger Tom Jones (5. August), der britischen Elektropopband Clean Bandid (6. August), der schottischen Gruppe Texas (11. August) weiter.

Unter den letzten Veranstaltungen der diesjahrigen Ausgabe, die am 29. August endet, sind die Konzerte 'Flamenco & Friends' mit A Dos Velas, Juan Peña & Una y Nos Vamos (18. August), des Gitarristen Tomatito und des Sängers Israel Fernández (22. August) sowie das von Al Bano und Romina Power (27. August) hervorzuheben,

Das ausführliche Programm und die Eintrittskarten sind auf https://starlitefestival.com/ erhältlich.