Trommelhommage und Jazz-Konzert in Málaga zur Feier von Picassos Geburtstag

BEATRICE LAVALLE MÁLAGA. Donnerstag, 23. Oktober 2025 Teilen

Wie gewohnt wird Ende Oktober rund um das Picasso-Geburtshaus der 'Octubre Picassiano' gefeiert, mit dem anlässlich seines Geburtstages an den berühmtesten Sohn der Stadt erinnert wird. Das Programm umfasst zahlreiche Aktivitäten von Ausstellungen über Führungen und Konzerte bis hin zu Vorträgen, Buchpräsentationen und Aktivitäten für Kinder, mit denen sich dem Leben und Werk Picassos aus den unterschiedlichsten Perspektiven genähert werden soll.

Den Auftakt der Feierlichkeiten machte am gestrigen Mittwoch die Eröffnung von 'Picasso: Vida con Françoise' im Ausstellungsaal der Fundación Picasso an der Plaza de la Merced 13. Die Werkschau vereint eine Auswahl von Grafiken, in denen Françoise Gilot (1921-2023) im Mittelpunkt steht. Gilot war zehn Jahre lang die Lebenspartnerin von Picasso und Mutter zweier seiner Kinder. Während ihres Zusammenlebens zwischen1943 und 1953 diente die Künstlerin, Kunstkritikerin und Schriftstellerin Picasso als Inspiration für zahlreiche Werke.

Am 24. und 25. Oktober wird an den Balkonen der Casa Natal (Plaza de la Merced 15) mit einer Lichtinstallation mit Bildern Picassos auf den Geburtstag aufmerksam gemacht.

Am 24. Oktober wird auf der Plaza de la Merced eine Trommelhommage an Picasso mit rund 40 Cajones veranstaltet

Am 24. Oktober wird im Rahmen eines Treffens mit Schulkindern die Gitarre präsentiert, die der Instrumentenbauer der argentinischen Gruppe Les Luthiers, Hugo Domínguez, zuvor im Rahmen eines Workshops angefertigt hat. Das vom Kubismus Picassos beeinflusste Instrument wird in der Casa natal verbleiben und neben den anderen Exponaten ausgestellt.

Nach der Präsentation der Gitarre findet um 12 Uhr an der Picasso-Figur der Plaza de la Merced eine von Pepe Zapata geleitete 'Cajoneada', ähnlich wie die schon im Mai anlässlich der Flamenco-Biennale veranstalteten, statt. In diesem Fall werden rund 40 cajones, die im Flamenco benutzten Resonanzkisten, zu Ehren Picassos erklingen. Carlos Cortés wird diese emotionsgeladene Trommelhommage an den Künstler an der Gitarre begleiten.

Am 25. Oktober, der Tag an dem Picasso 144 Jahre alt geworden wäre, kann die Casa Natal den ganzen Tag über kostenlos besucht werden. Zudem werden Führungen geboten, bei denen man Details aus der Jugend Picassos kennenlernen kann

Um 11 Uhr wird im Sitzungssaal der Casa Natal 'Desbloqueando a Picasso. Tutorial básico para disfrutar la obra de un artista que pintaba raro', eine spielerische Art, sich dem Werk des Künstlers in Form eines Videospiels zu nähern, präsentiert. Workshops für die ganze Familie mit anschließender Führung sowie das Jazz-Konzert 'Picasso y el Jazz' um 19 Uhr des Trío Jitterburg vervollständigen das Geburtstagsprogramm in der Casa natal.

Am 26. Oktober wird um 11, 12 und 13 Uhr mit dem Stück 'Pablito y Peneque', der Gruppe Miguel Pino Matrionettentheater für das kleine Publikum geboten.

Im November werden die Feierlichkeiten mit Seminaren, Vorträgen und Buchpräsentationen fortgesetzt. Das ausführliche Programm ist auf der Website https://museocasanatalpicasso.malaga.eu/agenda/ zu finden.