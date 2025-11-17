Umbau des CAC Málaga ins neue Mucac soll endlich beginnen

PACO GRIÑÁN MÁLAGA. Montag, 17. November 2025 Teilen

Mehr als ein Jahr nach der Schließung des CAC Málaga hat die Stadtverwaltung endlich den Ausschreibungsprozess für die Renovierung des Gebäudes und seine Wiedereröffnung als Zentrum für zeitgenössische Kunst unter dem neuen Namen Mucac Mayoristas (in Anlehnung an die ursprüngliche Nutzung des Gebäudes als Zentralmarkt) in Gang gesetzt. Es scheint jedoch schwierig, den ursprünglichen Zeitplan des Kulturamtes einzuhalten und das Museum 2026 zu eröffnen, da die Ausschreibung für die Auswahl des Unternehmens, das die Innen- und Außenrenovierung des Gebäudes durchführen wird, noch abgeschlossen werden muss.

Die letzte Neuigkeit kam mit dem Ablauf der Bewerbungsfrist für diese Ausschreibung und der Annahme der drei Bewerber für die Renovierung des Museums durch den Vergabebeirat. Die auffälligste Veränderung wird die Wiederherstellung der ursprünglichen rötlichen Farbe sein, die das Gebäude während seiner Zeit als Großmarkt zierte, anstelle des cremeweiß, das es in seiner späteren Zeit als CAC aufwies.

Der Vergabebeirat hat bereits die Unterlagen der Bewerber für die Renovierung des ehemaligen CAC an die Stadtplanungsbehörde von Málaga weitergeleitet und wartet nun auf die Bewertung der eingereichten Angebote. So steht der Vergabe der Arbeiten für das lang erwartete Zentrum für zeitgenössische Kunst, das im September 2024 nach einem turbulenten Bruch der Stadtverwaltung mit Fernando Francés, dem Gründer, Direktor und Kurator des CAC geschlossen wurde, nichts mehr im Wege.

Für die Renovierung, die zwar nicht umfassend ist, aber einige der Probleme lösen soll, mit denen das Gebäude seit seiner Wiedereröffnung als Ausstellungsraum zu kämpfen hat, steht ein Budget von rund einer Million Euro zur Verfügung. Das ausgewählte Unternehmen muss innerhalb von fünf Monaten die Feuchtigkeitsprobleme des Gebäudes beheben, neue Toiletten im Erdgeschoss einbauen, den Empfangsbereich näher an den Haupteingang verlegen und das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes wieder in seinen ursprünglichen Zustand versetzen.

Die Wiedereröffnung als Mucac Mayoristas – zur Abhebung vom anderen städtischen Museum Mucac Coracha am Paseo de Reding – wird angesichts der großzügig angesetzten Fristen für öffentliche Ausschreibungen frühestens Ende 2026 stattfinden können.