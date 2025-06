Daniel Casares und Yamandu Costa beim Gitarrenfestival Ciudad de Málaga

Der brasilianische Gitarrist Yamandu Costa wird das Festival am 9. Juli beschließen.

BEATRICE LAVALLE MÁLAGA. Donnerstag, 12. Juni 2025 Compartir

Vom 30. Juni bis zum 9. Juli findet das Festival de la Guitarra Ciudad de Málaga statt, das Gitarrenkonzerte unterschiedlicher Genres an verschiedenen Austragungsorten bieten wird. Den Auftakt macht ein klassisches Werk für Spanische Gitarre, das 'Concierto de Aranjuez', das am 30. Juni um 21 Uhr von Javier García Moreno und QuarteTomás in Begleitung des Philharmonieorchesters Málagas im Cervantes-Theater (C/Ramos Marín) interpretiert wird.

Die folgenden acht Konzerte werden, jeweils um 21 Uhr, im Unicaja-Konzertsaal María Cristina (C/Marqués de Valdecañas 2, Plaza de San Francisco) ausgetragen. Hier wird am 1. Juli die Konzertgitarristin Anabel Montesinos eine Reise durch verschiedene Epochen und Stile von Bach bis Piazzolla bieten.

Am 2. Juli steht ein Konzert des Gitarrenorchesters von Málaga auf dem Programm, das Werke von u.a. Astor Piazzolla, Federico Moreno Torroba und Manuel de Falla interpretieren wird.

'La Guitarra andaluza' ist der Titel des Konzertes, das Paco Seco, der die andalusische Gitarre zu einer eigenen Stilform erhoben hat, am 3. Juli bieten wird. Seco vereint die Präzision der klassischen Gitarre mit der Ausdruckskraft der Flamenco-Gitarre und lässt in seinen Werken Klänge der Barockmusik, des Jazz' und der Weltmusik einfließen.

Die Möglichkeiten der klassischen Gitarre kann man am 4. Juli bei dem Konzert des virtuosen Gitarristen Rafael Aguirre , der zahlreiche internationale Preise gewonnen hat, kennenlernen. Er wird ein abwechslungsreiches Repertoire mit Werken von u.a. Bach, Mendelssohn Bartholdy, Frédéric Chopin und Paco de Lucía interpretieren.

Die Flamenco-Gitarre steht bei dem Konzert 'Flamenco ma non Troppo' von Carlos Piñana und seinem Trio am 5. Juli im Mittelpunkt. Zusammen mit dem Gitarristen Rainer María Nero und dem Perkussionisten Miguel Ángel Orengo wird Piñana eine Reise durch die verschiedenen Flamenco-Stile aus einer zeitgenössoschen Sicht heraus bieten.

'Una Guitarra entre dos Mundos' ist das Konzert betitelt, das der kubanische Gitarrist Josué Fonseca am 6. Juli bieten wird und bei dem er Lateinamerika von Argentinien über Paragay und Brasilien bis hin zu Venezuela und Kuba durchlaufen wird, um seine musikalische Reise in Spanien zu beenden.

Am 7. Juli bietet der am Salzburger Mozarteum und der Münchner Hochschule für Musik ausgebildetet Gitarrist David Martínez García mit Werken von u.a. Domenico Scarlatti, Frédéric Chopin, Isaac Albéniz und Paco de Lucía eine Hommage an die großen Meister.

Ein Virtuose der Flamenco-Gitarre, der aus Málaga stammende Daniel Casares, wird am 8. Juli ein Konzert mit eigenen Werken sowie Arrangements von Klassikern für die Flamenco-Gitarre geben. Der Musiker, der mit nur 16 Jahren den Bordón Minero des renommierten Festivals Cante de las Minas (Murcia) gewonnen hat, kombiniert in seinen Kompositionen den Flamenco mit zeitgenössischen Einflüssen und sinfonischen Klängen.

Am 9. Juli wird um 12 Uhr im Konservatarium (Plaza del Maestro Artola 2) das Finale des Internationalen Gitarrenwettbewerbs Ciudad de Málaga ausgetragen, bei dem die Finalisten ein maximal 20 minütiges Programm mit Werken des 20. Jahrhunderts interpretieren werden. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist kostenlos.

Das Abschlusskonzert des Festivals findet am 9. Juli um 22 Uhr im Castillo de Gibralfaro statt. Der brasilianische Musiker Yamandu Costa wird ein 'El Virtuosismo de la Guitarra Popular' betiteltes Konzert bieten. Der Musiker, der zahlreiche Preise, darunter einen Grammy im Jahr 2021, gewonnen und mit Künstlern wie Bobby McFerrin, Gilberto Gil und Silvia Pérez Cruz zusammengearbeitet hat, wird als einer der außergewöhnlichsten Gitarristen weltweit erachtet. Sein auf den musikalischen Traditionen Lateinamerikas basierendes Werk überschreitet stilistische und geografische Grenzen.

Nähere Information und Eintrittskarten sind auf der Website https://festivalguitarramalaga.com/ erhältlich.