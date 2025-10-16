Sur Deutsche

Deutsches Essen und Live-Musik auf dem Oktoberfest in Estepona

Das Bierfest findet vom 17. bis 19. Mai Oktober neben dem Mirador del Carmen statt

Isabel Méndez

Estepona

Donnerstag, 16. Oktober 2025

An diesem Wochenende veranstaltet Estepona sein Oktoberfest. Die Veranstaltung findet auf dem Paseo Marítimo neben dem Mirador del Carmen statt und ist Teil des städtischen Programms «Sharing Cultures», das die Integration und Beteiligung ausländischer Einwohner fördern soll. In der Stadt leben derzeit Einwohner mit 135 verschiedenen Nationalitäten, und die deutsche Gemeinschaft besteht aus rund tausend registrierten Einwohnern.

Von Freitag bis Sonntag können Einheimische und Besucher in einer vom traditionellen bayerischen Fest inspirierten Atmosphäre traditionelle deutsche Küche, importiertes Bier, typische Spezialitäten wie Haxen, Brezeln und Würstchen sowie ein Live-Musikprogramm genießen.

Die Öffnungszeiten sind am Freita von 18 bis 24 Uhr, am Samstag von 12 bis 24 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Im Rahmen des Bierfestes werden auch die auf dem folgenden Plakat aufgeführten musikalischen Live-Auftritte bei freiem Eintritt geboten:

