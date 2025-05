Zeitgenössische Textilkunst im Rektorat

Beatrice Lavalle Málaga Donnerstag, 22. Mai 2025 Compartir

Hunderte von aus Rosshaar angefertigte orange-schwarze Monarchfalter schweben im Ausstellungsaal des Rektorats der Universität Málaga. Die Installation der chilenischen Künstlerin Josefina Guilisasti ist Teil der Ausstellung 'Hebras y Urdimbres', die zeitgenössische Textilkunst von neun Künstlerinnen aus Spanien und Lateinamerika zeigt. Der Begriff Textilkunst ist dabei sehr weit gespannt. So benutzt Adriana Marmorek Glas und Porzellan, um Spitzendessous nachzuahmen, und Lucía Loren verwendet Esparto-Gras für ihre bergartigen Skulpturen, ein Material, das, neben Filz, auch in den Arbeiten von Sonia Navarro zum Einsatz kommt. Laura Segura benutzt hingegen Sisal- und Bambusfaser für ihre mystischen Werke und Pilar Albarracín greift in ihren Stickarbeiten auf die andalusische Folklore zurück, um Klischees über die Rolle der Frau in Frage zu stellen. Glenda León mit ihren Länderbannern aus recycelten Stoffen; Tania Candiani, die mit ihren Stickarbeiten den Verlust alter Tradition anprangert, und Laura Mema mit ihren naturgefärbten Wolldecken sind weitere Teilnehmerinnen der Ausstellung.

C/Cervantes 2 (Paseo del Parque). Bis 14. Juni, montags bis freitags von 10 bis 14 Uhr und von 17 bis 21 Uhr. Eintritt frei.