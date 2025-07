AVE-Zug zwischen Madrid und Andalusien wegen eines Brandes in Ciudad Real unterbrochen

Ep Madrid Montag, 28. Juli 2025 Compartir

Der Zugverkehr zwischen Puertollano und Venta de la Inés in der Provinz Ciudad Real wurde wegen eines Waldbrandes eingestellt, der am heutigen Montag in Brazatortas nahe der Gleise ausgebrochen ist und die Sicht behindert, wie Adif in seinem Account im sozialen Netzwerk X mitteilte.

Betroffen sind die Züge auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Madrid und Andalusien sowie die Züge mit konventioneller Spurweite zwischen Mérida und Puertollano.

Das Waldbrand-Informationssystem der Regierung von Kastilien-La Mancha gibt an, dass das Feuer, das sich in der Einsatzstufe 1 befindet, um 13.27 Uhr ausgebrochen ist und von einem festen Wächter entdeckt wurde.

Insgesamt arbeiten 20 Mittel und 84 Personen an dem Brand, und zwar 5 Mittel aus der Luft mit 6 Personen, 14 terrestrische Mittel mit 66 Personen, 1 Mittel zur Koordinierung und Verwaltung mit 1 Person und 11 weitere interne Mitarbeiter.