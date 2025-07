Investition von 15 Millionen Euro in 45 Einfamilienhäuser in Lagos

EUGENIO CABEZAS VÉLEZ-MÁLAGA. Donnerstag, 24. Juli 2025 Compartir

Der Immobiliensektor boomt in der ganzen Provinz. In Vélez-Málaga hat Metrovacesa, ein führendes Unternehmen bei der Projektentwicklung für Immobilien in Spanien, mit der Vermarktung von Proa begonnen. Für dieses neue Wohnprojekt an der Axarquía-Küste in der Nähe von Castillo de Lagos ist eine Investition von 14,6 Millionen Euro geplant. Proa besteht aus 45 Einfamilienhäusern mit je drei Schlafzimmern und Meerblick sowie modernen, funktionalen Räumen. Alle Häuser verfügen über große Terrassen, begrünte Gemeinschaftsbereiche, eine private Garage und einen Gemeinschaftspool. Der in Madrid ansässige Bauträger plant, die Immobilien zu Preisen zwischen 388.000 und 464.000 Euro zuzüglich zehn Prozent Mehrwertsteuer im zweiten Halbjahr 2028 zu übergeben.

«Im Rahmen des Engagements von Metrovacesa für eine verantwortungsvolle Stadtentwicklung» wurde Proa «unter höchsten Nachhaltigkeitsstandards konzipiert» so der Bauträger. Dank Lösungen, die die Wärmedämmung optimieren und die Energiekosten senken, erreicht das Projekt hinsichtlich Verbrauch und Emissionen die Energieeffizienzklasse A.

Dienstleistungen in der Nähe

Das Projekt befindet sich in der Nähe von Castillo de Lagos an der Ostküste Vélez-Málagas, einem Gebiet mit großem Potenzial und direktem Zugang zur Autobahn A-7, in der Nähe von El Morche/Torrox. Dienstleistungen wie Freizeit, Sport- und Einkaufsmöglichkeiten sowie Gesundheitszentren befinden sich in nächster Umgebung.

Dieses neue Immobilienprojekt «untermauert das Engagement von Metrovacesa an der andalusischen Küste, wo das Unternehmen bereits mehrere Projekte betreibt», betonte Spaniens führender Immobilienentwickler.

Metrovacesa blickt auf eine über 100-jährige Geschichte zurück und konzentriert sich auf die Entwicklung und den Verkauf von Wohnimmobilien, dazu kommen Gewerbeprojekte und aktives Grundstücksmanagement. Derzeit verfügt Metrovacesa über das größte Grundstücksportfolio Spaniens mit einer bebaubaren Gesamtfläche von 4,6 Millionen Quadratmetern, die die Entwicklung von mehr als 27.000 Wohneinheiten im ganzen Land ermöglichen. Der Marktwert seines Vermögens (GAV) erreicht im Dezember 2024 fast 2,4 Milliarden Euro.

Der Bauträger betreibt aktuell 115 aktive Projekte in ganz Spanien und verfügt über ein Team mit umfassender Branchenerfahrung. Das Unternehmen beschäftigt rund 220 Mitarbeiter und wurde mehrfach als einer der besten Arbeitgeber Spaniens ausgezeichnet.