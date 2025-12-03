300 Geschäfte wirken bei der neuen Kampagne 'Goldener Kunde' in Rincón de la Victoria mit

SUR Rincón de la Victoria Mittwoch, 3. Dezember 2025 Teilen

Das Rathaus von Rincón de la Victoria hat zusammen mit dem Verband der Händler und Unternehmer der Gemeinde (ACERV) die drei zentralen Aktionen zur Ankurbelung der kommerziellen Aktivitäten in der Weihnachtszeit vorgestellt. Dabei handelt es sich um die Aktion «Cliente de Oro» (Goldener Kunde), die in diesem Jahr mit 300 Unternehmen eine Rekordbeteiligung erreicht, den Schaufensterwettbewerb und die stimmungsvolle Weihnachtsmusik.

Bürgermeister Francisco Salado sagte: «Die Geschäftsleute und Unternehmer sind eine tragende Säule der Wirtschaft unserer Gemeinde. Alle Aktivitäten, die wir fördern, nicht nur zu Weihnachten, sondern auch im sportlichen und kulturellen Bereich, zielen darauf ab, unser geschäftliches Gefüge zu stärken».

Salado fügte hinzu: «Dieses Jahr haben wir eines der umfangreichsten, vielfältigsten und partizipativsten Weihnachtsprogramme mit rund 60 Aktivitäten zwischen dem 5. Dezember und dem 5. Januar». «Sie alle verfolgen ein doppeltes Ziel: die Bevölkerung zu begeistern und den lokalen Handel anzukurbeln», betonte er.

Der Bürgermeister hob auch die gemeinsame Arbeit von ACERV und dem Stadtratsamt für Handel hervor und betonte die Bedeutung der Arbeit, die von den lokalen Unternehmen geleistet wird.

Die Stadträtin für Handel, Lola Ramos, sagte: «Alle diese Aktionen zusammen erhöhen die Dynamik des Handels und des Gastgewerbes in der Gemeinde und fördern den lokalen Handel in dieser Zeit des Jahres».

Aktionen

Die Kampagne «Goldener Kunde», die zum Kauf in den teilnehmenden Geschäften anregt, bietet dem Gewinner die Chance auf 6.000 Euro, die er in den teilnehmenden Geschäften ausgeben kann. «Wir haben es mit einer historischen Zahl zu tun, denn fast 300 Betriebe nehmen an dieser Ausgabe teil und werden 100.000 Stimmzettel an ihre Kunden verteilen», so der Präsident von ACERV, José Antonio Villodres.

Mehr als 50 Einrichtungen nehmen am Wettbewerb für Schaufensterdekoration teil. Eine Jury wird die Weihnachtsdekorationen bewerten. Dieses Jahr gibt es bis zu fünf Preise im Gesamtwert von 1.000 Euro zu gewinnen: 500, 200 und drei weitere Preise zu je 100 Euro.

Die festliche Atmosphäre entlang der Hauptstraßen und Alleen ist ein weiteres Highlight, auf das man sich schon sehr freut. Ab dem 5. Dezember, wenn die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet wird, ertönen die ersten Weihnachtsklänge.

Abschließend appellierte der Bürgermeister an die Einwohner und Besucher, «den Zauber von Weihnachten in Rincón de la Victoria zu erleben und in unseren lokalen Geschäften einzukaufen, die Aufmerksamkeit, Qualität und Nähe bieten».

Das Weihnachtsprogramm ist ab sofort auf der Website und in den sozialen Netzwerken des Rathauses verfügbar.