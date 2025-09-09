Angehörige des in einem Brunnen gestorbenen Mann aus Vélez-Málaga erwägen Klage vor Gericht

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Dienstag, 9. September 2025 Teilen

Die Angehörigen von José David Ruiz Hierrezuelo, dem 51-jährigen Einwohner von Vélez-Málaga, der in den frühen Morgenstunden des 24. August starb, nachdem er versehentlich in einen verlassenen Brunnen gefallen war, als er mit seinen drei Hunden spazieren ging, sind am Boden zerstört und gleichzeitig empört über die Situation dieser Infrastruktur, einem alten stillgelegten Brunnen, der sich nur wenige Meter vom Großmarkt der Hauptstadt der Axarquia befindet. Die Leiche des Mannes lag dort acht Tage lang, bis sie von einem Passanten entdeckt wurde, der aufgrund des starken Geruchs, den sie verströmte, die Rettungsdienste alarmierte.

Das Grundstück, auf dem sich der traurige Vorfall ereignete und das sich in Privatbesitz befindet, wird von Nachbarn zum Gassi gehen mit ihren Hunden genutzt, so auch von Ruiz Hierrezuelo, der in dieser Nacht wie üblich mit seinen drei Haustieren aus seinem Haus ging. Es wird auch als Parkplatz genutzt, da es nicht eingezäunt war. Allerdings kehrten nur zwei der Hunde in die Nähe des Hauses zurück. Der dritte wurde acht Tage später lebend in dem Brunnen gefunden, in dem der Bewohner von Vélez-Málaga sein Leben verlor, nachdem er sich bei einem Sturz aus elf Metern Höhe den Kopf angeschlagen hatte.

Die Ermittler vermuten, dass das Tier zuerst gestürzt sein könnte und José David versucht hat, ihm zu helfen, wobei er gestürzt ist, oder dass beide gleichzeitig gestürzt sind. Der Bereich, in dem sich das tödliche Ereignis ereignete, war nicht abgegrenzt. «Der Tod meines Bruders hätte vermieden werden können, wenn der Brunnen abgegrenzt gewesen wäre. Die Untersuchungen scheinen zu zeigen, dass er nicht wusste, dass der Brunnen dort war, aber als er mit seinen Hunden spazieren ging, fielen sie in den Brunnen und er konnte nicht mehr herauskommen», sagte seine Schwester Beatriz sichtlich betroffen gegenüber SUR. Nach dem tragischen Ereignis wurde der Brunnen eingezäunt.

«Der Brunnen war nicht ausgeschildert, er war offen, verlassen und zugewachsen, man konnte ihn von nirgendwo aus sehen».

Laut dieser Frau war der Brunnen «nicht ausgeschildert, er war offen, verlassen und mit Buschwerk zugewachsen», so dass «er von nirgendwo aus zu sehen war, aber es hätten noch mehr Unglücke passieren können, denn es handelt sich um einen Ort, der von den Bewohnern der Gegend sehr stark frequentiert wird, für Spaziergänge, zum Ausführen von Haustieren und als Parkplatz, auch wenn er am Rande der Stadt liegt». «Nur wenige wussten, dass sich auf dem Grundstück ein alter Wasserradbrunnen befand, und niemand hat Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, und der Fall wird noch untersucht», fügte Beatriz hinzu.

Die Familie des Verstorbenen erwägt die Möglichkeit, eine Klage einzureichen, damit die «Verantwortlichkeiten vor Gericht geklärt werden können». Die Ermittler der Nationalpolizei haben ihnen mitgeteilt, dass José David versehentlich gestürzt ist und einen schweren Schlag auf den Kopf erlitten hat, der seinen sofortigen Tod verursacht hat. Der Hund konnte in dem elf Meter tiefen und drei Meter hohen Brunnen überleben, indem er sich auf Steine setzte, die aus dem Wasser ragten. Die drei Tiere, die dem Verstorbenen gehörten, wurden von einer Familie aus La Viñuela adoptiert.

«Das darf nicht wieder passieren».

In den Stunden nach dem Fund der Leiche wurde das Gebiet polizeilich abgesperrt und Plastikzäune mit Eisenstangen um den Brunnen herum aufgestellt. Seit dem Bekanntwerden der Nachricht haben die Einwohner von Velez-Málaga in den sozialen Netzwerken kritisiert, dass der Brunnen, in dem die Leiche gefunden wurde, «unmarkiert, unbedeckt und ohne jegliche Warnschilder» war. «Der Gipfel der Vernachlässigung, Gleichgültigkeit und Fahrlässigkeit ist, dass es immer noch so ist», fügten sie in einer der ersten kritischen Nachrichten hinzu.

Der Brunnen befindet sich auf einem Privatgrundstück. Das Rathaus von Velez, das von den beiden Parteien PP und GIPMTM regiert wird, erklärte letzte Woche, dass es die Akte überprüfe, da der Eigentümer bereits mehrfach zum Handeln aufgefordert worden sei.

Die Velez-Firma Carburantes Clavero distanzierte sich von dem Grundstück, das sie 2005 an ein Bauunternehmen verkaufte.

Das Velez-Unternehmen Carburantes Clavero distanzierte sich seinerseits in einer in den sozialen Netzwerken veröffentlichten Erklärung von den Eigentumsverhältnissen an dem Grundstück. «Zunächst einmal bedauern wir zutiefst den tragischen Tod unseres Nachbarn David Ruiz Hierrezuelo, der in einen nicht ordnungsgemäß abgedichteten Brunnen gefallen ist. Wir nehmen in dieser schweren Zeit Anteil an der Trauer seiner Familie und seiner Angehörigen», hieß es.

«Andererseits möchten wir klarstellen, dass das Grundstück, auf dem sich der Unfall ereignet hat, entgegen den in verschiedenen Medien und sozialen Netzwerken verbreiteten Behauptungen nicht unserem Unternehmen gehören. Sie wurden 2005 an ein Bauunternehmen in Málaga verkauft und gehören derzeit einer Bank», heißt es in der oben genannten Erklärung. Carburantes Clavero bekräftigte seinen «Respekt vor der Wahrheit und unsere Bereitschaft, mit den Behörden zusammenzuarbeiten, damit die Umstände dieses unglücklichen Ereignisses vollständig aufgeklärt werden».