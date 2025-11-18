Rathaus warnt Einwohner von Iznate: Leitungswasser darf nicht getrunken werden

Eugenio Cabezas Iznate Dienstag, 18. November 2025 Teilen

Alarm unter den rund tausend Einwohnern von Iznate. Das Wasser, das aus ihren Leitungen kommt, ist aufgrund des hohen Chloratgehalts nicht mehr trinkbar und kann bis auf weiteres nicht konsumiert werden. Die Warnung erfolgte am Freitag vom Rathaus über die sozialen Netzwerke. Bereits am 30. Oktober wurden hohe Werte dieses Parameters in einem der Reservoirs festgestellt, die einen Teil der Bevölkerung versorgen. Am Freitag hat sich die Situation auf den anderen Wasserspeicher ausgeweitet.

In einem Rundschreiben informierte das Rathaus von Iznate die Bewohner, dass das Wasser aus diesen Infrastrukturen nicht für den menschlichen Verzehr oder für die Zubereitung von Lebensmitteln geeignet ist.

«Bis neue Ergebnisse vorliegen wird eine alternative Versorgung in Form von Wasserflaschen bereitgestellt, die bis auf weiteres im Covirán in Iznate und städtischen Lager in La Era abgeholt werden können», erklärte das Rathaus, das von der PSOE mit absoluter Mehrheit regiert wird.

Korrekturmaßnahmen

Laut Rathaus wurden die vom Gesundheitsamt mitgeteilten Korrekturmaßnahmen bereits umgesetzt, während die neuen Testergebnisse noch ausstehen. Bei Fragen oder Anliegen können sich die Einwohner an den Leiter der Wasserversorgung, Óscar Luis Campos Marfil, wenden. «Wir danken allen Einwohnern für ihr Verständnis und ihre Kooperation», heißt es in einem Schreiben, das von Bürgermeister Gregorio Campos unterzeichnet wurde.

Sur hat erfolglos versucht, den Bürgermeister von Iznate zu kontaktieren. Das Wasser, das die Einwohner dieser Axarquía-Gemeinde erhalten, wird von dem öffentlichen Unternehmen Axaragua, das zum Gemeindeverband Axarquía gehört, aus der Wasseraufbereitungsanlage El Trapiche bezogen, die aus dem Stausee La Viñuela gespeist wird.

Technische Quellen, die von Sur befragt wurden, deuten darauf hin, dass die hohen Chloratwerte auf eine mangelhafte Wartung der Wasserspeicher zurückzuführen sein könnten. Sie haben jedoch klargestellt, dass die in den Vorschriften festgelegten Höchstwerte kürzlich von der andalusischen Landesregierung geändert und erhöht wurden, was die Bewirtschaftung der kommunalen Wasserversorgungsnetze in der Region erschwert.

Auswertungen

Das Rathaus von Iznate hat am Montag weitere Informationen über die Zwischenfälle bei der Trinkwasserversorgung bekanntgegeben. Die Wasserversorgung der Gemeinde erfolgt über das Oberflächenregulierungssystem Viñuela-Axarquía, das von dem öffentlichen Unternehmen Axaragua verwaltet wird, das auch vierzehn andere Gemeinden in der Region mit Wasser versorgt. Das Wasser wird in der Kläranlage von El Trapiche aufbereitet und gechlort, wobei die Desinfektionsbehandlung in den Regulierungsreservoirs von Iznate (Cabecera und Loma de Barcos) abgeschlossen wird. Das externe Unternehmen Tecnolab führt im Rahmen eines Jahresvertrags die analytische Kontrolle und Überprüfung der Qualität des Trinkwassers durch.

«Bei einer Routinekontrolle am 30. Oktober wurden im Wasser des Reservoirs Loma de Barcos hohe Chloratwerte festgestellt. Obwohl diese kurzfristig keine ernsthafte Gesundheitsgefährdung darstellen, überschreiten sie die in den Gesundheitsvorschriften festgelegten Grenzwerte, weshalb die Gesundheitsbehörde der Junta de Andalucía das Wasser für den menschlichen Verzehr für ungeeignet erklärt hat», erklärte die Stadtverwaltung von Iznate.

«Nach dieser Mitteilung wurde die Bevölkerung informiert und die von den Gesundheitsbehörden empfohlenen Abhilfemaßnahmen wurden durchgeführt. Tage später wurde bei neuen Analysen derselbe Parameter sowohl im Reservoir von Cabecera als auch im Verteilungsnetz festgestellt, weshalb das Gesundheitsamt ein Verbot der Verwendung von Wasser zum Trinken und Kochen in der gesamten Gemeinde anordnete», heißt es weiter, und es wird darauf hingewiesen, dass das Rathaus den Einwohnern in der Apotheke, im Supermarkt von Covirán, in der Bäckerei und in den Gemeindebüros abgefülltes Wasser zur Verfügung stellt, um die Versorgung sicherzustellen. Ältere Menschen und Personen mit eingeschränkter Mobilität bekommen das Wasser ins Haus geliefert.

«Es gibt immer noch minimale Spuren von Chlorat im Netz, die, obwohl sie sehr gering sind, eine Aufhebung des Verbots verhindern»

Das Rathaus hat darauf hingewiesen, dass täglich Analysen in den Tanks und im Verteilungsnetz durchgeführt werden. «Die letzten Ergebnisse zeigen, dass sich die Chloratwerte in den Tanks erheblich verbessert haben und nun innerhalb der angemessenen Werte liegen. Im Verteilernetz sind jedoch immer noch minimale Spuren von Chlorat vorhanden, die zwar sehr gering sind, aber eine Aufhebung des Verbrauchsverbots als Vorsichtsmaßnahme nicht zulassen, da die Vorschriften drei aufeinanderfolgende Tage mit korrekten Ergebnissen ohne das Vorhandensein dieser Verbindung verlangen. Aus diesem Grund und bis die Analysenvollständig negativ sind, müssen wir die Maßnahmen beibehalten, immer unter dem Gesichtspunkt des Schutzes der öffentlichen Gesundheit», fügten sie hinzu.

Was die Untersuchung der Ursachen betrifft, so hat sich dieses Problem nach Angaben des Gesundheitsbezirks auch in anderen Gemeinden der Axarquía und der Provinz manifestiert, zeitgleich mit dem Inkrafttreten strengerer Vorschriften zur Wasserqualität. «Die Gesundheitsbehörde prüft alle möglichen Ursachen, einschließlich der Aufbereitung des von Axaragua kommenden Wassers, da in anderen Gemeinden, die vom gleichen Netz versorgt werden, gelegentlich ein Anstieg der Chlorate beobachtet wurde», heißt es in der Mitteilung, wobei darauf hingewiesen wird, dass «es möglich ist, dass die Erstaufbereitung eine Konzentration erhalten hat, die in Verbindung mit der in Iznate durchgeführten Endaufbereitung minimal zum Anstieg dieser Parameter beigetragen hat. All dies wird derzeit von den Gesundheitsbehörden geprüft, aber es gibt noch keine endgültige Schlussfolgerung».

Es wird daran erinnert, dass bis zu einer weiteren offiziellen Mitteilung des Rathauses alle geltenden Maßnahmen in Kraft bleiben. Sie werden erst aufgehoben, wenn absolute technische und gesundheitliche Gewissheit besteht, dass das Wasser für den menschlichen Verzehr geeignet ist. «Für zusätzliche Informationen oder Bedürfnisse, die sich aus dieser vorübergehenden Situation ergeben, können sich die Einwohner an das Rathaus von Iznate, das Büro des Bürgermeisters oder seines Stellvertreters, sowie an den Verantwortlichen für Wasser wenden», heißt es abschließend.