Die Costa del Sol beherbergt einen der besten Naturstrände Europas

Pilar Martínez Nerja Donnerstag, 12. Juni 2025

Die Provinz Málaga ist international für ihr Angebot an schönen Stränden bekannt. Hier befinden sich einige Juwelen, die unter den vierzehn originellsten und geheimsten Küstenabschnitten Europas aufgelistet werden. Die Flugsuchmaschine Jetcost hat eine Rangliste dieser vierzehn einzigartigen Strände auf dem europäischen Kontinent erstellt, und der erste von ihnen befindet sich in Nerja. Es handelt sich um Calahonda, was die Nutzer dieser Plattform damit begründen, dass «es sich zweifellos um den am meisten fotografierten und besuchten Strand von Nerja handelt, was unter anderem auf seine zentrale Lage in der Nähe des Paseo del Balcón de Europa zurückzuführen ist, einem Aussichtspunkt mit atemberaubendem Blick auf das Mittelmeer». Sie schreiben diesen besonderen Charme den «alten Häusern oder Lagerhallen zu, die dicht an den Felsen gebaut sind, mit weißen Wänden und blauen Türen», wenngleich die Meinung vorherrscht, dass «einer der herausragendsten Aspekte des Strandes von Calahonda seine natürliche Schönheit mit seinem dunklen Sand und den gemäßigten Wellen ist». Es handelt sich um eine U-förmige, kaum 120 Meter lange Bucht, die sehr gut mit Restaurants ausgestattet ist und über eine originelle Steinpromenade verfügt.

Neben diesen Attraktionen ist die Lage des Ortes auch ideal für Wassersportarten wie Schnorcheln und Tauchen. «In den transparenten Gewässern kann man bunte Fische, Tintenfische und Seesterne sehen. Außerdem machen die Unterwasserhöhlen und Felsformationen die Erkundung noch spannender», erklären die Nutzer.

Nur fünf spanische Strände sind in dieser Liste enthalten: Cala Macarella auf Menorca, Playa de las Catedrales in Lugo, Cala del Moraig in Alicante und Playa de Papagayo auf Lanzarote.

Neben diesen mehr als einzigartigen Küstenabschnitten wird die Liste durch den griechischen Strand Elafonisi auf Kreta vervollständigt, der wegen seines weißen Sandes mit rosa Schattierungen und des türkisfarbenen Wassers als «Karibik des Mittelmeers» gilt; Cala Mariolu auf der italienischen Insel Sardinien, die als Perle des Golfs von Orosei an der zentralen Ostküste Sardiniens bekannt ist, «eine wilde und unberührte Ecke, eine einsame Bucht mit vielen weißen und rosafarbenen Steinen, die man nach einem Spaziergang durch die Dschungelnatur oder einem Bootsausflug entdecken kann», so die Autoren.

Ebenfalls in dieser Rangliste vertreten sind Praia da Marinha an der portugiesischen Algarve, der Strand Marina Grande im italienischen Positano, Fomm ir-Rih in der maltesischen Stadt Mgarr, der Strand von Ölüdeniz an der Türkisküste in der Türkei; Praia dos Três Irmãos, ebenfalls an der Algarve; Zagare Bay, Gargano, in der italienischen Region Apulien; und Zlatni Rat, auf der kroatischen Insel Brač, in der Adria und im Herzen der dalmatinischen Küste.