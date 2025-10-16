Kriminelles Netzwerk für den Anbau und die Ausfuhr von Marihuana in Vélez-Málaga zerschlagen

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Donnerstag, 16. Oktober 2025 Teilen

Die Nationalpolizei hat in Vélez-Málaga eine kriminelle Organisation zerschlagen, die sich dem Anbau von Marihuana widmete, um es anschließend in Lastwagen in andere europäische Länder wie Deutschland, die Schweiz und Polen zu exportieren. Die Organisation, die von zwei litauischen Staatsangehörigen angeführt wurde, verfügte über ein Netz lokaler Mitarbeiter, die in der Axarquía und in der Provinz Granada ansässig waren und abgelegene Grundstücke anmieteten, auf denen sie Cannabis sativa anpflanzten.

Nach der Ernte wurden die Drogen verpackt und zwischen legalen Waren versteckt, um an ihren Bestimmungsort transportiert zu werden. Sieben Personen wurden wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung an den kriminellen Handlungen verhaftet. Nach einem halben Dutzend Durchsuchungen wurden unter anderem 70 Kilogramm Marihuana, 8.400 Euro Bargeld, mehrere Waagen und Pressmaschinen beschlagnahmt.

Die Justizbehörde hat die vorläufige Inhaftierung eines der Hauptverdächtigen angeordnet.

Die so genannte Operation «Varsovia», die von Beamten der Einheit für Drogen und Organisierte Kriminalität (UDYCO) der Polizeistation Vélez-Málaga durchgeführt wurde, begann vor Monaten, nachdem die ersten Bewegungen einer Organisation aufgedeckt worden waren, die Grundstücke in abgelegenen Gegenden der Axarquía und des Landesinneren der Provinz Granada, weit entfernt von Urbanisationen und bewohnten Landhäusern, mietete, um sie für den Anbau von Marihuana zu nutzen.

Nachdem sie weit über dem Marktwert liegende Summen für die Anmietung des Landes gezahlt hatten, setzten sie als Leiter der Anbauflächen ortsansässige Mitarbeiter ein, die Erfahrung im Anbau von Marihuana hatten, um in kurzer Zeit große Ernten zu erzielen.

Klare Aufgabenteilung

Die Gruppe hatte eine klare Struktur, was die Verteilung der Aufgaben anging. So verfügte das Netzwerk über Mitarbeiter, die in der Produktion und der Ernte tätig waren, andere, die für die Bewachung der Drogen-Lager zuständig waren, und nicht zu vergessen die Transporteure. Sie alle ergriffen «außergewöhnliche Sicherheitsmaßnahmen», um sich den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen, heißt es in einer Mitteilung der Nationalpolizei.

Die Hauptzielorte für die Ware waren Länder der Europäischen Union wie Deutschland, die Schweiz und Polen, wo größere Gewinne als in Spanien erzielt werden können. Zuvor wurde das Marihuana in ein Lagerhaus in Vélez-Málaga gebracht, wo es verpackt und zwischen legalen Produkten getarnt und dann in Lastwagen transportiert wurde.

Bei der Aktion wurden sieben Personen verhaftet, darunter die Anführer der Organisation, und es wurden Bargeld, Mobiltelefone, Werkzeuge zum Wiegen und Verpacken der Drogen sowie zahlreiche Dokumente beschlagnahmt, die derzeit ausgewertet werden. Außerdem wurden bei sechs Durchsuchungen in Städten der Axarquía und Granada 70 Kilo Marihuana beschlagnahmt, das für den Vertrieb vorbereitet war. Der Sachverhalt wurde den Justizbehörden gemeldet, die die vorläufige Inhaftierung eines der Hauptverdächtigen angeordnet haben.