Leiche einer Frau am Strand von Algarrobos Ortsteil Mezquitilla gefunden

Eugenio Cabezas Algarrobo Montag, 3. November 2025 Teilen

Makabre Entdeckung an diesem Montag am Strand von Mezquitilla, in Algarrobo: Die Guardia Civil hat die Leiche einer Frau geborgen, die am Mittag im Bereicht der felsigen Wellenbrechern gefunden worden war.

Nach der Alarmierung wurden Angehörige der Guardia Civil und des Rettungsdienstes zum Tatort gerufen. Nach Angaben des SUR handelte es sich bei dem Opfer um eine Frau ausländischer Herkunft.

Bisher wurden keine weiteren Einzelheiten über die Todesursache oder die Umstände, unter denen der Tod eingetreten sein könnte, bekannt gegeben. Aus befragten Quellen ist zu erfahren, dass es sich um eine 57-jährige Einwohnerin von Torrox handeln könnte, die am vergangenen Sonntag verschwunden ist, nachdem sie ihr Haus mit dem Fahrrad verlassen hatte.