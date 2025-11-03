Sur Deutsche

Der Strand von Mezquitilla in Algarrobo SUR
Leichenfund

Leiche einer Frau am Strand von Algarrobos Ortsteil Mezquitilla gefunden

Noch keine Einzelheiten über Identität und Todesursache bekannt

Eugenio Cabezas

Algarrobo

Montag, 3. November 2025

Makabre Entdeckung an diesem Montag am Strand von Mezquitilla, in Algarrobo: Die Guardia Civil hat die Leiche einer Frau geborgen, die am Mittag im Bereicht der felsigen Wellenbrechern gefunden worden war.

Nach der Alarmierung wurden Angehörige der Guardia Civil und des Rettungsdienstes zum Tatort gerufen. Nach Angaben des SUR handelte es sich bei dem Opfer um eine Frau ausländischer Herkunft.

Bisher wurden keine weiteren Einzelheiten über die Todesursache oder die Umstände, unter denen der Tod eingetreten sein könnte, bekannt gegeben. Aus befragten Quellen ist zu erfahren, dass es sich um eine 57-jährige Einwohnerin von Torrox handeln könnte, die am vergangenen Sonntag verschwunden ist, nachdem sie ihr Haus mit dem Fahrrad verlassen hatte.

