Privates Tierheim rettet und operiert eine an der östlichen Costa del Sol für tot erklärte Hündin

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Dienstag, 2. Dezember 2025 Teilen

Das Aussetzen von Tieren ist in der Provinz Málaga nach wie vor ein großes Problem, und trotz der strengeren Geldstrafen und Sanktionen, die im neuen Tierschutzgesetz des Landes vorgesehen sind, landen jedes Jahr Hunderte von Hunden und Katzen in Tierheimen. Die Tierheime der Provinz arbeiten unermüdlich daran, gerettete Tiere zu versorgen und ihnen ein Zuhause zu geben, oft im Ausland, unter anderem in Deutschland und im Vereinigten Königreich.

Die Freiwilligen treffen jedoch häufig auf Extremsituationen: Tiere, die sich in einem so schlechten Zustand befinden, dass sie nicht sofort oder gar nicht adoptiert werden können. Einer dieser Fälle ist Luna, ein 14-jähriger Podenco, der kürzlich in Torre del Mar an der östlichen Costa del Sol vom Tierheim El Refugio de Leo, das in der Axarquía tätig ist, gerettet wurde.

Abgesehen von ihren schweren Verletzungen - einem großen, blutenden Brusttumor, einem grauen Star auf einem Auge und einer großen Angst vor menschlichem Kontakt - wurde sie beim Scannen ihres Mikrochips offiziell als vor 13 Jahren gestorben registriert.

«Laut dem Tierarzt, der sie untersuchte, rechtfertigte sich ihr Besitzer, ein örtlicher Jäger, damit, dass die Hündin entlaufen sei und er sie deshalb als tot registriert habe. Er gab sogar zu, dass er sich nicht mehr an sie erinnerte», erklärt Lourdes Peláez, Gründerin und Leiterin des Tierheims.

Peláez ist der Ansicht, dass sowohl die Handlungen des Besitzers als auch die des Tierarztes, der ihren Tod bescheinigt hat, ein Verbrechen darstellen, und erwägt, den Fall bei Seprona (Naturschutzdienst der Guardia Civil) anzuzeigen. «Luna lebt; sie ist seit über einem Monat bei uns. Als wir sie fanden, war sie allein unterwegs, verletzt und verängstigt. Sie kam verängstigt an», erinnert sich Lourdes.

Jetzt liegt Luna im Tierheim in einem gespendeten Bett, das sie sich mit anderen Hunden teilt, und erhält eine Behandlung gegen Leishmaniose sowie Medikamente gegen Parasiten. «Sie frisst zweimal am Tag, kann sich auf dem Grundstück frei bewegen und hat die Zuneigung gefunden, die sie vermisst hat», erklärt Lourdes. Die Operation zur Entfernung des Tumors hat rund 350 Euro gekostet, die noch zu zahlen sind.

Nach Angaben des Tierheims lehnte ihre frühere Familie jede Verantwortung ab. «Sie sagten, es sei ihnen egal. Luna ist eine echte Überlebenskünstlerin, aber sie wird wahrscheinlich nicht adoptiert werden. Sie wird wahrscheinlich für immer bei uns bleiben», bedauert Peláez, die um Sponsoren für ihre Behandlung und Pflege bittet.

Der Fall, so Peláez, wirft ein Schlaglicht auf den Mangel an Ressourcen, mit denen Tierheime arbeiten: «Manchmal fragen uns die Leute, warum sie für Impfungen bezahlen müssen, wenn sie ein Tier adoptieren. Die Realität ist, dass wir keine großen Sponsoren haben, um die Kosten zu decken. Wir kämpfen jeden Monat um das Überleben des Tierheims, damit es ihnen so gut wie möglich geht. Wir haben durchschnittliche monatliche Ausgaben von 2.500 Euro und erhalten nur 5.000 Euro pro Jahr an staatlichen Zuschüssen», erklärt sie.

El Refugio de Leo hat etwa zehn Freiwillige, die über die gesamte Axarquía verteilt sind, und verzeichnet durchschnittlich 20 Adoptionen pro Monat. In diesem Jahr sind es bereits mehr als 220, vor allem Hunde. Derzeit kümmern sie sich um rund 50 gerettete Tiere in Benamocarra, Algarrobo, Arenas, Rincón de la Victoria und Vélez-Málaga. Unterschiedliche Geschichten, unterschiedliche Wunden... und dieselbe Hoffnung: dass mehr Lunas wieder lernen zu vertrauen und weniger Leben aus den Registern gelöscht werden.