Torrox übernimmt Zuständigkeit für Straßen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit

Eugenio Cabezas Torrox Dienstag, 18. November 2025 Teilen

Das Rathaus von Torrox hat mehrere Straßenabschnitte erhalten, um den Zugang, die Verkehrssicherheit und die Einrichtungen in der Gemeinde zu verbessern. Bürgermeister Óscar Medina unterzeichnete mit der Junta de Andalucía die Übertragung der alten Straße MA-101, die größtenteils entlang der Küste verläuft, und eines Teils der MA-102 im Landesinneren, die nun in die Zuständigkeit der Gemeinde fallen.

Das Dokument wurde vom Rathaus Torrox, der regionalen Beauftragten für öffentliche Arbeiten, María Rosa Morales, und dem Leiter der Straßenbaubehörde, Antonio Jesús Nieto, unterzeichnet. Die Übertragung umfasst auch die Abtretung der nördlichen Zufahrtsstraße nach Torrox am Kreisverkehr Algarrobo Pérez an die andalusische Regionalregierung. Die Straße wurde vom Ministerium für öffentliche Arbeiten errichtet.

Wie die Stadträtin für Stadtplanung, Paula Moreno, in einer Erklärung mitteilte, hat das Plenum im November 2024 beschlossen, die Übertragung der alten Straßen MA-101 und MA-102 zugunsten des Rathauses zu beantragen, ein Antrag, der nun nach Unterzeichnung des genannten Dokuments in Kraft getreten ist.

Verwaltungsverfahren

Dieses Verwaltungsverfahren ermöglicht das Projekt der Regierungsmannschaft, eine künftige Einkaufszone vom Kreisverkehr Barranco Plano bis zur Kreuzung Conejito an der Küste zu schaffen, das seit mehr als einem Jahrzehnt anhängig ist. Auch der Abschnitt zwischen dem Kreisverkehr und La Rabitilla wird in die Zuständigkeit und Verwaltung der Gemeinde übergehen.

Zusammen bilden diese Straßen eine effektive lokale Zufahrtsstraße nach Torrox Costa, dem Wohngebiet Amberes, La Trocha, El Pago de la Boticaria, dem Wohngebiet El Recreo, La Rabitilla und der Altstadt von Torrox. Sie verfügen über mehrere Zufahrten zu den Grundstücken, beidseitige Gehwege und Straßenbeleuchtung. Durch die vereinbarte Übertragung werden neben den geplanten Verbesserungen der Zufahrtsstraßen nach Amberes und zum Wohngebiet Cerro Garbancito alle Verwaltungsverfahren im Rahmen der neuen kommunalen Zuständigkeiten beschleunigt.

Das Rathaus von Torrox wird in Zusammenarbeit mit der örtlichen Polizei und der Delegation für Infrastrukturen weiterhin «die Kontinuität, die Einheitlichkeit, den Komfort und die Sicherheit all dieser Straßen verstärken», so Moreno.