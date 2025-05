Torrox Costa bekommt sechzig neue kostenlos Parkplätze

Eugenio Cabezas Torrox Dienstag, 20. Mai 2025 Compartir

Torrox arbeitet weiter an der Verbesserung seiner Infrastruktur. Das Rathaus richtet derzeit in Torrox Costa sechzig kostenlose Parkplätze, eine Bushaltestelle in Richtung Almería und einen Mehrzweckraum für Vereine ein. Die Parkplätze befinden sich in Venta Espinosa neben einem Sportplatz, während die neue Bushaltestelle und das Vereinslokal in Los Llanos liegen, ersteres vor dem Restaurant Casa Palma und das zweite in der Calle Madrid.

Der Bürgermeister von Torrox, Óscar Medina (PP), erklärte, dass «das Ziel darin besteht, den Komfort und die Lebensqualität der Einwohner weiter zu verbessern und gleichzeitig die Entwicklung wichtiger Projekte in der gesamten Gemeinde fortzusetzen, unter anderem den Sport- und Freizeitkomplex von Santa Rosa , die Leichenhalle , die neuen Gerichte oder den Küstenweg».

In Vorbereitung auf den Sommer, in dem die Einwohnerzahl von Torrox um das Fünffache ansteigen wird, stellt das Rathaus auf einem Grundstück in Venta Espinosa insgesamt sechzig provisorische Parkplätze zur Verfügung. «Auf diese Weise bieten wir sowohl den Einwohnern als auch den Besuchern mehr Komfort beim Parken». Medina signalisierte, dass das Rathaus weiterhin jedes Jahr neue kostenlose Parkplätze schaffen werde. Er erinnerte daran, dass für die letzte Sommersaiaon rund 6.000 Parkplätze an der Küste eingerichtet wurden.

Außerdem besichtigte Medina zusammen mit der Stadträtin für Stadtplanung, Paola Moreno (PP), die Arbeiten für eine neue Bushaltestelle in Richtung Almería vor dem Restaurant Casa Palma in Los Llanos, die bald in Betrieb genommen wird. «Das Rathaus arbeitet zudem bereits an der Suche nach dem geeignetsten Standort für eine zweite Bushaltestelle in der gleichen Gegend in Richtung Málaga», so das Stadtoberhaupt.

Verbesserung der Busdienste

Der Bürgermeister bestand darauf, «den Service sowohl in Bezug auf die Anzahl der Haltestellen als auch auf die Häufigkeit der Fahrten weiter zu verbessern, da der Busverkehr in Torrox im Jahr 2024 mehr als 252.000 kostenlose Fahrten für die Einwohner verzeichnete». «Wir können mit Stolz sagen, dass wir die einzige Gemeinde in der Axarquía und im östlichen Andalusien sind, in der der Nahverkehr für die Einwohner kostenlos ist», fügte Medina hinzu.

Die Einrichtung der neuen Bushaltestelle ist Teil eines Programms zur Urbanisierung der Straßen Palma und Colinas del Sol und der Renovierung der Zufahrt zur Straße Cuartos Catalanes. Wie Moreno mitteilte, verfügen alle diese Arbeiten über ein Budget von mehr als 191.300 Euro und sind Teil des Programms zur Förderung der Beschäftigung in der Landwirtschaft (PFEA), an dem das Rathaus von Torrox, die Provinzregierung von Málaga, die Junta de Andalucía und das staatliche Arbeitsamt (SEPE) beteiligt sind.

Die Frauenvereinigung von La Carraca wird einen neuen Sitz bekommen

Bei den Mehrzweckräumen, die das Rathaus von Torrox in der Calle Madrid in Los Llanos ausstattet, handelt es sich um städtische Arbeiten. Óscar Medina besuchte zusammen mit Paula Moreno und der Stadträtin für Frauen, Vanessa López (PP), das Gebäude, in dem der Bodenbelag erneuert und infrastrukturelle Verbesserungen durchgeführt werden.

Nach ihrer Eröffnung werden die neuen Räumlichkeiten zum neuen Sitz der Frauenvereinigung von La Carraca, die ihren derzeitigen Sitz mit anderen Gruppen teilt und «der angesichts der steigenden Mitgliederzahl und der zunehmenden Aktivitäten zu klein geworden ist», so Medina. Darüber hinaus wird es auch andere Nutzungsmöglichkeiten für das Gebäude geben, wie der Bürgermeister mitteilte.