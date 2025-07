Trauer in Benamargosa nach dem plötzlichen Tod einer beliebten Gemeindeangestellten

Eugenio Cabezas Benamargosa Montag, 28. Juli 2025 Compartir

Das kleine Axarquia-Dorf Benamargosa, mit nur 1.600 Einwohnern, ist in Trauer. Eine städtische Angestellte, Victoria Yuste Heredia, Reinigungskraft und 56 Jahre alt, wurde am vergangenen Samstag in einer Straße der Gemeinde tot aufgefunden, als sie gerade ihren Arbeitstag beendet hatte.

Die Leiche wies keine Anzeichen von Gewalteinwirkung auf, so dass von einem natürlichen Tod, möglicherweise aufgrund eines Herzinfarkts, ausgegangen wird. Nähere Aufschlüsse soll in diesen Tagen die Autopsie des Leichnams im Institut für Rechtsmedizin von Málaga (IML) geben, das sich im Justizpalast der Hauptstadt Málaga befindet.

Die Gemeindeverwaltung von Benamargo hat in einer in den sozialen Netzwerken veröffentlichten Erklärung ihr «tiefes Bedauern über den Tod unserer Kollegin Victoria Yuste Heredia, einer Reinigungskraft, zum Ausdruck gebracht, die uns plötzlich im Alter von 56 Jahren verlassen hat».

Herzliches Beileid

Zu den Beileidsbekundungen aus dem Rathaus von Benamargosa gehörte auch das Bild einer schwarzen Schleife als Profilbild auf der sozialen Netzwerkseite Facebook. Unter den zahlreichen Kommentaren von Nachbarn sind auch solche, die sich daran erinnern, dass Yuste einen Hund hatte. «Sie ruht in Frieden. Ich habe sie jeden Tag mit ihrem Hund gesehen, ihrem treuen Begleiter, er folgte ihr überall hin. Was für eine schöne Freundschaft sie hatten! Mein aufrichtiges Beileid an ihre Familie», schrieb Antonio Fortes Hijano.

María José Cortés schrieb: «Was für eine Schande, so jung, ruhe in Frieden, ich werde mich immer daran erinnern, wie du mit deinem kleinen Hund die Straßen gefegt hast, an die Ungerechtigkeiten dieses Lebens». María José Rodríguez Porras erinnert sich an sie als «eine gute, liebevolle Frau. Ich habe sehr gute Erinnerungen an sie, sie war immer ein Schatz. Mein tiefes Beileid an ihre Familie, Brüder, Schwestern und Kinder. Ruhe in Frieden Vito».

Zwei offizielle Trauertage

«Victoria gehörte viele Jahre lang zum Personal der Stadtverwaltung. Diejenigen, die ihre Arbeit mit ihr geteilt haben, erinnern sich mit Zuneigung an sie und sind dankbar für ihren täglichen Einsatz», erklärte der Stadtrat, der von einer Zweiparteienregierung aus PSOE und IU geführt wird. «Ihre Abwesenheit hinterlässt bei uns eine Lücke. Wir sprechen ihrer Familie und ihren Freunden unser aufrichtiges Beileid aus», heißt es weiter.

Als Zeichen der Trauer hat das Rathaus von Benamargosa eine zweitägige offizielle Trauerzeit angeordnet, in der alle institutionellen Aktivitäten ausgesetzt werden. «Ruhe in Frieden, Vito», hieß es abschließend.

Die PSOE von Benamargosa hat ihrerseits ihr Beileid in einer Botschaft in den sozialen Medien ausgedrückt: «Wir möchten der Familie unserer Nachbarin und Kollegin Victoria Yuste Heredia unser aufrichtiges Beileid aussprechen. Wir senden ihrer Familie eine herzliche Umarmung und viel Kraft, um diese schwere Zeit zu überstehen. Wir bieten Ihnen von hier aus unsere ganze Unterstützung an und stehen Ihnen für alles, was Sie brauchen, zur Verfügung. Ruhe in Frieden», schrieben sie.