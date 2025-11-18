Sur Deutsche

Entwurf der Pergola für die Plaza del Aguacil, die Teil des von der Stadtverwaltung ausgeschriebenen Projekts ist. SUR
Benalmádena lässt Parkhaus La Cazalla und Plaza del Alguacil für 900.000 Euro renovieren

Der Platz wird neu gestaltet, nachdem die ständige Aufstellung von Festzelten zu strukturellen Schäden am öffentlichen Parkhaus geführt hat

José Carlos García

Benalmádena

Dienstag, 18. November 2025

Die Stadtverwaltung von Benalmádena wird fast 916.000 Euro für die Renovierung und Sanierung des öffentlichen Parkhauses La Cazalla und der Plaza del Alguacil bereitstellen, zwei Bereiche, die sich in Benalmádena Pueblo befinden und durch einen Fußgängerzugang miteinander verbunden sind. Die Maßnahme ist eine Reaktion auf die Notwendigkeit, gegen die undichten Stellen und die Feuchtigkeit in den unteren Etagen des Parkhauses vorzugehen, die durch die „ständigen Bohrungen« für die Aufstellung von Festzelten auf der Plaza del Alguacil verursacht wurden und zu „strukturellen Schäden und Beeinträchtigungen« der Parkplätze geführt haben, wie es in der Projektbeschreibung heißt.

Die Arbeiten umfassen die Instandsetzung des Platzes und der Struktur, der Anlagen und der von den Schäden betroffenen Elemente. Der Komplex besteht aus einem öffentlichen Platz, dem Platz Alguacil, mit einer Fläche von etwa 1.300 Quadratmetern, der die Überdachung des Parkhauses La Cazalla bildet, einem oberirdischen Parkplatz in der Straße Dr. Jerónimo Garriga Samsó mit einer Fläche von etwa 1.800 Quadratmetern auf zwei Etagen.

Pergola, Sonnensegel und Gehweg

Auf dem Platz wird der Bodenbelag ausgetauscht, die beschädigten Elemente werden repariert und alle nicht wiederverwendbaren Elemente (Kiosk, Bänke, Blumenkübel, Kinderspielplatz) werden entfernt. Außerdem wird ein System zur Installation von Zelten für Veranstaltungen eingerichtet, um erneute Schäden zu vermeiden. Die Stadtverwaltung möchte den Platz neu gestalten, die Sonnenschutzvorrichtungen modernisieren und diesen Bereich zugänglicher machen, damit dort Veranstaltungen stattfinden können. Daher sieht das Projekt die Installation einer Pergola mit einer Holzverkleidung vor, die während Veranstaltungen genutzt werden kann.

In dem Parkhaus werden der Bodenbelag, die festgestellten Mängel sowie die Entwässerungs- und Beleuchtungssysteme repariert und die Wände neu gestrichen. Zudem wird die Ausfahrt überdacht und der Garten, der „derzeit unterhalb des Platzes liegt«, wiederhergestellt, indem der mittlere Bereich angehoben wird und so ein Graben entsteht, der als Lüftungsschacht dient und dessen oberer Teil mit einem durchlässigen und begehbaren Metallsteg gekrönt wird.

