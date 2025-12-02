Benalmádena richtet sieben neue Schattenzonen den der Strandpromenade ein

Die Arbeiten an den Fundamenten für die Aufstellung der neuen Strukturen haben begonnen.

Die Strandpromenade Virgen del Carmen wird ein neues Aussehen erhalten. Die Stadtverwaltung von Benalmádena hat mit den Arbeiten zur Installation von sieben Schattenzonen auf dem Abschnitt zwischen den Stränden Santa Ana und Malapesquera begonnen. Diese Maßnahme zielt laut Stadtverwaltung darauf ab, „neue Überdachungen zu schaffen, die die alten Pergolen ersetzen, die 2018 aufgrund ihres erheblichen Verfalls abgerissen wurden«.

„Mit dieser Maßnahme werden wir das Erscheinungsbild unserer Strandpromenade verändern und einer langjährigen Forderung nachkommen, denn seit dem Abriss der Pergolen haben viele Anwohner und Besucher neue Schattenbereiche gefordert, Orte, an denen sie sich aufhalten, entspannen und ausruhen können, während sie die Strandpromenade und den Blick auf das Meer genießen«, erklärte der Bürgermeister von Benalmádena, Juan Antonio Lara, und betonte, dass es sich um eine „Verpflichtung« der Regierungsmannschaft handelt, die erfüllt werden wird.

Das Projekt, dessen Kosten sich auf 825.000 Euro belaufen und das mit europäischen Mitteln finanziert wird, soll in fünf Monaten fertiggestellt werden.

Das Projekt, das vollständig aus europäischen Mitteln über den Plan für nachhaltigen Tourismus finanziert wird, der Teil des Plans für Wiederaufbau, Transformation und Resilienz ist, hat ein Budget von 824.197,1 Euro. Die Arbeiten wurden an das Unternehmen Probisa Vías y Obras SLU vergeben und haben eine Ausführungsfrist von 150 Tagen.

Mit Segeln und LED-Streifen

Die Arbeiten, die mit den Fundamentarbeiten begonnen haben, umfassen die Installation von Überdachungen, die fünf größere Bereiche (ca. 80 Quadratmeter) mit drei unterschiedlich großen Strukturen und zwei kleinere Bereiche (ca. 60 Quadratmeter) mit zwei Strukturen umfassen, wie der Stadtrat für Straßen und Bauwesen, José Luis Bergillos, ausführte.

Die Strukturen bestehen aus Stahl und sind weiß lackiert. Sie tragen viereckige Segel in unterschiedlicher Höhe (zwischen 3 und 4,50 Metern), die aus atmungsaktivem, mikroperforiertem Material gewebt sind und sich überlappen, um schattenfreie Flächen zu vermeiden. Darüber hinaus verfügen sie über LED-Beleuchtungsstreifen, deren Farbe geändert werden kann.

Diese Maßnahme, fällt zeitlich mit einem „weiteren sehr ehrgeizigen Projekt« zusammen, das derzeit entwickelt wird und ebenfalls „massive« europäische Finanzmittel erhält. „Es handelt sich um die Sanierung der emblematischen Burg El Bil Bil, wo zum ersten Mal das angrenzende Gebiet für die öffentliche Nutzung adaptiert und wo ein modernes Tourismusbüro eingerichtet wird, das einem erstklassigen Reiseziel wie Benalmádena gerecht wird. Das heißt, wir machen Fortschritte bei der schrittweisen Verbesserung von Benalmádena Costa«, betonte der Bürgermeister von Benalmádena.